Obľúbený liek na trávenie bude mať VÝPADOK! ŠÚKL informoval o prerušení dodávok: KEDY nastane?

BRATISLAVA - Známy voľnopredajný liek Hylak forte bude od júla dočasne nedostupný. Držiteľ registrácie oznámil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) prerušenie dodávok, čo môže ovplyvniť pacientov užívajúcich liek pri rôznych tráviacich ťažkostiach. Slováci tak budú musieť siahnuť po iných alternatívach.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv informoval na stránke ADC, že držiteľ registrácie oznámil prerušenie dodávok známeho voľnopredajného lieku Hylak forte gto por 1×30 ml. Oznámenie bolo podané 28. apríla 2026 a výpadok bude účinný od 22. júla 2026, priblížil ŠÚKL. Liek patrí medzi bežne používané prípravky na podporu trávenia a pri rôznych tráviacich ťažkostiach.
Na čo sa používa
Hylak forte podporuje prirodzený rast prospešných črevných baktérií, pomáha upravovať pH prostredia v tráviacom trakte a prispieva k normálnej funkcii tráviacej sústavy. Používa sa u dospelých aj detí od dvoch rokov pri nafukovaní, hnačke alebo zápche, pri tráviacich problémoch počas a po liečbe antibiotikami, sulfónamidmi či rádioterapiou, či pri poruchách metabolickej funkcie pečene.
Ľudia po ňom siahajú aj pri ťažkostiach spôsobených zmenou podnebia alebo stravy, pri nedostatku žalúdočnej kyseliny, pri dlhodobom pôsobení bakteriálnych toxínov v čreve, pri chronickej atrofickej gastroenteritíde, pri kožných ochoreniach, ako sú ekzémy či žihľavka, a tiež po zápale sliznice tenkého čreva spôsobenom baktériou Salmonella.
Prerušenie dodávok liekov je na Slovensku aj v Európe pomerne častým javom a môže mať viacero dôvodov. Najčastejšie ide o výrobné problémy, nedostatok účinných látok, preťažené výrobné kapacity, logistické komplikácie, zmeny v distribučných prioritách výrobcov alebo ekonomické dôvody, pre ktoré držiteľ registrácie dočasne obmedzí dodávky na menšie trhy. Výpadky môžu vzniknúť aj v dôsledku zvýšeného dopytu, ktorý výrobca nedokáže v krátkom čase pokryť. Dôvod, prečo dôjde k výpadku tohto lieku, nekonkretizovali.