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MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj dal Lukašenkovi ULTIMÁTUM: Má týždeň, potom zasiahne Ukrajina

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/AP/Virginia Mayo, TASR/AP/Pavel Bednyakov)
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TASR, ČTK

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes vyzval hlavu Bieloruska Alexandra Lukašenka, aby odstránil zariadenie, ktoré v jeho krajine využíva ruská armáda na útoky na Ukrajinu. Zelenskyj podľa agentúry Reuters dodal, že Lukašenkovi by na to mal stačiť týždeň, ak tak neurobí, postará sa o to Ukrajina. Večer potom na sieti X Zelenskyj k výzve doplnil, aby Bielorusko prestalo zásobovať ruskú armádu, keď výslovne spomenul bieloruský priemysel na spracovanie ropy.

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Dal mu týždeň

"Aký zmysel dáva to, že hovorí, že nechce do vojny? Nech odstráni zariadenie, nech ho vypne. Myslím, že týždeň je na to dostatočný čas," povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii. "Ak tak neurobí, urobíme to my," doplnil. Zelenskyj spomenul, že v dvoch bieloruských regiónoch susediacich s Ukrajinou sú komunikačné stanice, ktoré Rusko využíva pri útokoch na ukrajinských civilistov. Agentúra Reuters poznamenala, že toto tvrdenie nedokázala nezávisle overiť. Bielorusko, ktoré je blízkym spojencom Moskvy, ale na začiatku invázie vo februári 2022 umožnilo ruským silám využiť svoje územie na útok na Ukrajinu.

Zelenskyj doplnil, že jeho výzva k Bielorusku sa týka aj sektora rafinácie ropy. "Robíme všetko, aby Rusi nemohli predávať ropu a dodávať diesel a palivo svojej armáde. Dnes je Bielorusko jedným z hlavných dodávateľov ruskej armády," uviedol ukrajinský prezident. "Dá sa to zastaviť? Som si istý, že je to v jeho moci. A on je ten, kto to riadi," dodal k Lukašenkovi. Ukrajinský prezident tiež uviedol, že keď Rusi na začiatku invázie odpaľovali z Bieloruska na Ukrajinu rakety, Lukašenko mu volal a ospravedlnil sa, že to nemohol ovplyvniť. "Neverím tomu, ale toto povedal. Teraz ho Rusko bude ďalej tlačiť do tejto vojny. Teraz už vie, že Ukrajina zodpovedá," dodal Zelenskyj.

"Ukrajina dnes ukazuje, ako by sa s diktátormi malo zaobchádzať - iba z pozície sily. A Ukrajina túto silu má," uviedla podľa Reuters bieloruská opozičná líderka Svjatlana Cichanouská. "Ak Lukašenko naozaj chce mier, musí to dokázať činy, nie slovami. Musí prestať so všetkou podporou ruskej agresie, ukončiť zapojenie Bieloruska do vojny a prestať slúžiť ako nástroj Kremľa. Musí prepustiť politických väzňov a začať skutočný dialóg s bieloruským ľudom," dodala politička, ktorú režim po prezidentských voľbách v roku 2020 prinútil odísť do exilu.

Lukašenko odmietol akúkoľvek myšlienku na vojnu

Po voľbách boli zadržané tisícky demonštrantov po tom, ako úrady vyhlásili za víťaza Lukašenka. Opozícia a západné štáty voľby považujú za sfalšované a Lukašenkovo víťazstvo neuznávajú. Pri návšteve Cichanouskej v Kyjeve na konci mája tiež Zelenskyj naznačil, že vo voľbách vtedy zvíťazila práve ona: "Lukašenko nedávno vyhlásil, že je načase, aby sa prezidenti Ukrajiny a Bieloruska konečne stretli. Je zaujímavé, ako to dopadlo: síce to povedal Lukašenko, ale namiesto toho prišla Sviatlana Cichanouská." Minulý mesiac Lukašenko odmietol akúkoľvek myšlienku, že by Minsk bol hlbšie zatiahnutý do vojny, ale uviedol, že sa spolu s Ruskom v prípade agresie bude brániť.

Lukašenko v poslednom čase opakovane tvrdil, že Bielorusko sa musí pripravovať na vojnu. Na konci mája ale uviedol, že sa nenechá zatiahnuť do vojny proti Ukrajine a že je ochotný sa stretnúť so Zelenským. Lukašenko to povedal po tom, čo Zelenskyj varoval pred hrozbou, kedy by Rusko podniklo novú ofenzívu proti Ukrajine z bieloruského územia, a tiež poukazoval na snahu Moskvy zapojiť Bielorusko do vojny, ktorú Rusko piatym rokom vedie proti Ukrajine.

Viac o téme: RuskoVladimir PutinUkrajinaVojna na UkrajineVolodymyr Zelenskyj
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