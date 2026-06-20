Belgický minister obrany: Európa potrebuje 5-10 rokov, aby bola autonómnou v konvenčnej obrane

Theo Francken (Zdroj: SITA/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)
BRUSEL - Európa by potrebovala päť až desať rokov na to, aby prevzala plnú zodpovednosť za svoju konvenčnú obranu. Pre agentúru Reuters to v piatok uviedol belgický minister obrany Theo Francken.
„Myslím si, že o päť až desať rokov budeme do značnej miery autonómni v konvenčnej (obrane),“ povedal Francken deň po tom, čo americký minister zahraničia oznámil, že Washington preskúma nasadenie svojich vojakov v Európe.
„Keď stiahnu ešte viac (vojakov), a to bude pravdepodobne záver tohto prehodnotenia postavenia, budeme musieť zintenzívniť naše úsilie,“ vyhlásil Francken. „Problém je potom v tom, že keď sa snažíme kúpiť vojenské vybavenie, trvá to veľmi dlho,“ dodal.