Na Bali objavili 21 živých kožatiek veľkých určených na predaj: Ide o jeden z najvzácnejších druhov

JAKARTA - Úrady na indonézskom ostrove Bali minulý týždeň zmarili pokus o nelegálny predaj 21 živých chránených kožatiek veľkých a zadržali jedného podozrivého, ktorému za to hrozí až 15 rokov väzenia. Informovala o tom dnes agentúra AP.
Policajti zabavili zvieratá pri razii na pobreží Pegametan na severe ostrova minulú stredu po tom, ako miestni nahlásili podozrenie na nelegálny obchod so korytnačkami. Pri akcii bol zadržaný 67-ročný muž, ktorý je podozrivý z prechovávania kožatiek pred ich rozvozom ku kupcom. Vyšetrovateľom povedal, že korytnačky mu poslal jeho komplic a pochádzali z vôd pri ostrove Madura v indonézskej provincii Východná Jáva. Dodal, že ich prevzal na pláži, kde si ich mal kvôli prepredaju vyzdvihnúť ďalší muž.
Podozrivý bol obvinený na základe indonézskych zákonov na ochranu voľne žijúcich zvierat a v prípade uznania viny mu hrozí až 15 rokov odňatia slobody a vysoké pokuty. Polícia prípad stále vyšetruje a pátra po ďalších podozrivých.
Korytnačky v Indonézii chránia predpisy o ochrane prírody a rybolove od roku 1990. Ministerské nariadenie z roku 2018 ďalej spresnilo ochranu šiestich druhov morských korytnačiek vyskytujúcich sa v indonézskych vodách a ďalšie vládne predpisy zakazujú so zvieratami obchodovať.
Nelegálny zber korytnačích vajec miestnymi komunitami a organizovanými zločineckými gangmi je podľa Medzinárodného zväzu ochrany prírody (IUCN) kľúčovým faktorom globálnej krízy, pre ktorú sa šesť zo siedmich druhov morských korytnačiek dostalo do kategórie ohrozených druhov. Štúdia amerických vedcov z roku 2022 odhaduje, že medzi rokmi 1990 až 2020 bolo zabitých vyše 1,1 milióna morských korytnačiek, a to predovšetkým kvôli dopytu po mäse, domnelým afrodiziakálnym účinkom a použitiu pri rituáloch. Kožatky veľké tvoria 56 percent zo všetkých týchto korytnačiek.