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Hviezda Ulice prežila obrovské tragédie: Pochovala dvoch mužov, dnes otvorene prehovorila o bolesti!

Ilona Svobodová Zobraziť galériu (5)
Ilona Svobodová (Zdroj: ČSFD)
© Zoznam/db © Zoznam/db

PRAHA - Herečka Ilona Svobodová, ktorú diváci poznajú najmä zo seriálu Ulica, si v živote prešla náročnými skúškami. Prišla o dvoch mužov, ktorí pre ňu veľa znamenali, no napriek bolestivým stratám sa nevzdala. Dnes hovorí o tom, čo jej pomohlo postaviť sa opäť na nohy.

Česká herečka Ilona Svobodová, známa najmä ako Jitka Farská zo seriálu Ulica, patrí medzi stálice televíznych obrazoviek. Narodila sa 20. júna 1960 v Kladne. V detstve bola veľmi aktívna a navštevovala množstvo krúžkov. Venovala sa dramatickému aj výtvarnému krúžku, hrala na klavíri, spievala, tancovala a aktívne sa venovala aj gymnastike. Práve tieto záľuby ju priviedli k štúdiu na Pražskom konzervatóriu, ktoré úspešne absolvovala v roku 1982. Pred kamerou sa pritom objavovala už počas štúdia a účinkovala vo viacerých filmoch.

Herectvu sa venuje už viac ako štyri desaťročia. Známa je aj z množstva filmov, divadelných predstavení či dabingu. Svoj hlas prepožičala viacerým svetovým hviezdam vrátane Michelle Pfeiffer, Demi Moore či Sharon Stone. Napriek náročným životným skúškam však dokazuje, že aj po veľkých stratách sa dá nájsť dôvod na úsmev a pokračovať ďalej. Má dve deti dcéru Adélu Bubníkovú a syna Filipa Skoumala. 

Ilona Svobodová
Zobraziť galériu (5)
Ilona Svobodová  (Zdroj: ČSFD)

Málokto však vie, že za jej úsmevom sa skrývajú roky plné bolesti a životných skúšok, ktoré by podľa jej vlastných slov vystačili na niekoľko životov. Herečka prišla o dvoch mužov, ktorí zohrali v jej živote významnú úlohu. Po smrti manžela, hudobného skladateľa Petra Skoumala, zasiahla ďalšia rana. Rakovine podľahol aj jej partner Petr, s ktorým plánovala spoločnú budúcnosť. Napriek všetkému sa však nevzdala. „Mala som ťažké roky, ktoré by svojimi problémami zaplnili niekoľko životov, a prežila som ich, pretože som tvrdá a silná žena. Som rada, že svieti slnko, že žijem a že mám veľa práce. Teraz sa mám dobre a všetky zlé veci som prekonala, na čo som na seba nesmierne hrdá,“ povedala v rozhovore pre Super.cz. V najťažších chvíľach dokonca vyhľadala pomoc kartárky. Hoci sa nepovažuje za človeka, ktorý by pravidelne navštevoval liečiteľov či veštcov, v období, keď bola na dne, sa rozhodla urobiť výnimku. „Keď som bola úplne na dne, išla som ku kartárke. Povedala mi všetko, čo sa potom stalo. Dodnes je to pre mňa záhada,“ priznala herečka.

Ilona Svobodová
Zobraziť galériu (5)
Ilona Svobodová  (Zdroj: ČSFD)

Podľa vlastných slov jej však najviac pomohla práca, deti a čas, ktorý dokázal zahojiť najväčšie rany. Dnes sa snaží pozerať dopredu a tešiť sa z maličkostí. Nového životného partnera momentálne nemá. Hoci po poslednej strate ešte niekoľko vzťahov skúsila, dnes si už nie je istá, či ju čaká ďalšia veľká láska. „Dúfam, že se niekto objaví, ale keď nie, tak žijem i tak spokojne. Ale ďalší muž pre život už to asi nikdy nebude,“ dodala úprimne.

Viac o téme: Ilona SvobodováSeriál Ulica
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