Markizácky herec prišiel o otca v 16-tich, oporou mu bola mama... To je krásna žena!

BRATISLAVA - Za úsmevom Juraja Kočího stojí žena, ktorá pri ňom stála v tých najťažších chvíľach. Tentoraz sa však pozornosť upriamila práve na ňu. Herec sa pochválil jej veľkým úspechom, no fanúšikov zaujalo ešte niečo celkom iné.
Herec Juraj Kočí patrí medzi mladú generáciu slovenských osobností, ktoré si dokázali vybudovať meno v šoubiznise. Do povedomia verejnosti sa dostal najskôr prostredníctvom hereckých úloh, neskôr sa o ňom začalo hovoriť aj v súvislosti s influencerkou Cynthiou Tóthovou. Jeho dospievanie poznačila mimoriadne bolestivá životná skúsenosť – strata otca. O tejto náročnej kapitole svojho života sa nedávno úprimne rozhovoril v relácii Z hôr do štúdia s Tribulom. Na svojho otca spomína s veľkou láskou a vďačnosťou.
„Bol to najlepší otec, akého som kedy mohol mať, a som mu strašne vďačný za to, že práve on ma priviedol na hory,“ priznal. Práve spoločná láska k horám patrí medzi spomienky, ktoré si dodnes uchováva najhlbšie v srdci. Juraj zároveň otvorene prehovoril aj o samotných okamihoch, ktoré navždy zmenili jeho pohľad na život. „Zomrel pri mne a bol to, aj keď sa to zvláštne hovorí, krásny zážitok v tom, že keď uvidíš tú smrť, tak ti to strašne otvorí oči, a ako keby som pochopil celý ten život…“ zdôveril sa.
V čase, keď prišiel o otca, mal len 16 rokov, čo je vek, v ktorom sa mladý človek len učí orientovať vo svete a hľadať svoje miesto. Napriek obrovskej bolesti sa snažil z tragédie vyťažiť silu a nové životné poznanie. Tvrdí, že práve táto skúsenosť ho výrazne formovala a naučila ho vážiť si veci, ktoré mnohí považujú za samozrejmosť. „Prijímam tie veci v živote a vnímam, že sa všetko pre niečo malo stať, že to má nejaký vyšší dôvod a pre mňa to bola obrovská životná lekcia. Odvtedy si vážim všetko, už len to, že sa ráno zobudím, postavím z postele. Už len to, že mám super ľudí okolo seba a rodinu, si viac vážim,“ dodal.
Po smrti otca mu bola najväčšou oporou jeho mama, s ktorou má dodnes veľmi blízky vzťah. Práve ona mu s určitosťou pomohla prekonať najťažšie obdobie a stála pri ňom vo chvíľach, keď to najviac potreboval. Juraj sa netají tým, že je na svoju mamu nesmierne hrdý, a občas ju predstaví aj svojim fanúšikom na sociálnych sieťach. Najnovšie tak urobil pri výnimočnej príležitosti. Jeho mama totiž úspešne zvládla štátnice, čo rodina patrične oslávila.
Juraj sa o radostnú správu podelil aj so svojimi sledovateľmi a s humorom sebe vlastným napísal: „Mamina dnes urobila štátnice. Oslavujeme. Aspoň niekto z nás bude mať výšku.” K príspevku pridal aj fotografiu svojej mamy, ktorá zapózovala v elegantných červených šatách. Snímka okamžite zaujala množstvo fanúšikov. Mnohí sa zhodli, že vyzerá mimoriadne mladistvo a atraktívne. Na prvý pohľad by ste ju skôr považovali za Jurajovu sestru než mamu. Veď pozrite!
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