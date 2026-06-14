Je ďalší v poradí! Známy herec zvládol skúšky na výbornú a splnil si cieľ: Získal titul...

BRATISLAVA - Herec Ján Jackuliak si môže pripísať ďalší úspech mimo hereckej kariéry. Podarilo sa mu úspešne absolvovať námornícke skúšky, ktoré zvládol na výbornú. Zaradil sa tak medzi známe osobnosti slovenského šoubiznisu, ktoré si splnili sen o „kapitánskom“ oprávnení.
Ján Jackuliak je slovenský herec, ktorý pôsobí v divadle, vo filme aj v televízii. Diváci ho poznajú z viacerých seriálových aj filmových projektov, kde často stvárňuje výrazné a charizmatické postavy. Vďaka svojmu prejavu a hereckému rozsahu patrí medzi výrazné tváre slovenskej hereckej scény.
Najnovšie rozšíril svoje aktivity o netradičnú, no čoraz populárnejšiu záľubu medzi známymi tvárami – ovládanie plavidiel. Námornícke skúšky absolvoval úspešne a na výbornú, čím získal oprávnenie viesť loď a pohybovať sa na vode aj v náročnejších podmienkach. „Je to tam,“ napísal k protokolu o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla, ktorú úspešne absolvoval.
Medzi slovenskými celebritami nejde o úplne výnimočný krok. Kapitánsky kurz a skúšky v minulosti absolvovali viaceré známe osobnosti šoubiznisu. Patrí medzi ne napríklad herečky Lucia Siposová, Jana Hubinská, ale aj ďalšie tváre ako moderátor Martin Nikodým či herec Maroš Kramár, ktorí si takýmto spôsobom rozšírili svoje záľuby o plachtenie a pobyt na vode. Jackuliak sa teda zaradil do spoločnosti známych Slovákov, ktorí vymenili občas ruch kamier za pokoj na vode a získali nový „kapitánsky“ status.
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