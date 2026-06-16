Gregušová je na Slovensku a jej ex Cimarro: Zvrátené, čo robí!

BRATISLAVA - To, čo Mario Cimarro predvádza po odchode Broňe Gregušovej, mnohým vyráža dych. Hoci je modelka s dcérkou aktuálne na Slovensku, herec na sociálnych sieťach zverejňuje zábery, ktoré môžu navodzovať dojem spoločných chvíľ s dieťaťom.
Pre mnohých fanúšikov šoubiznisu bolo veľkým prekvapením, keď modelka a finalistka Miss Slovensko Broňa Gregušová a kubánsky herec Mario Cimarro, známy najmä zo seriálu Skrytá vášeň, priznali svoj vzťah. Ich láska sa dostala na verejnosť v roku 2018, no ich príbeh sa začal písať už skôr v americkom Miami. Práve tam sa mali prvýkrát stretnúť a vymeniť si kontakty. Ich vzťah na prvý pohľad pôsobil ako rozprávka.
Mario Cimarro neskôr krásnu Slovenku požiadal o ruku a ich spoločný život sa posunul do ďalšej etapy. O štyri roky neskôr sa dvojici narodila dcérka Briana, ktorá sa stala stredobodom ich sveta. Broňa si však svoje súkromie vždy dôsledne chránila, a preto sa rozhodla dcérinu tvár dlhý čas nezverejňovať. Na sociálnych sieťach zdieľala iba vybrané momenty z materstva, pričom dbala na to, aby zachovala dieťaťu čo najväčšiu mieru anonymity.
O to väčší šok prišiel, keď bývalá miss verejne prehovorila o veľmi náročnom a bolestivom období, ktoré mala po boku známeho herca prežiť. Svoj príbeh otvorene opísala minulý rok svojim fanúšikom na platforme HeroHero. „Išlo o domáce násilie. Aby som upresnila ešte, nestalo sa to ani raz, ani dvakrát, ani trikrát, štyri, päť, šesť, sedem, osem, desať, dvadsať, tridsať, štyridsať, vynásobte si to dvoma,“ šokovala vtedy brunetka na platenej platforme.