Vášáryová povedala, čo si myslí o Česku! Známy herec to nerozdýchal: Nazval ju... Toto prestrelil

PRAHA/BRATISLAVA – Stačilo niekoľko viet a rozpútalo sa peklo. Slovenská herečka a bývalá diplomatka Magda Vášáryová otvorene povedala, čo si myslí o vývoji v Česku. Jej slová ale brnkli zjavne na citlivú strunu známeho českého herca. Ten jej totiž následne adresoval slová, ktoré mnohí považujú za poriadne za hranou.
Vášáryová v podcaste Kanárci na síti priznala, že ju znepokojuje smerovanie českej spoločnosti a politiky. Dokonca naznačila, že situácia by podľa nej mohla byť v budúcnosti v niektorých ohľadoch ešte komplikovanejšia než na Slovensku. Práve tieto slová vyvolali okamžitú vlnu reakcií. Kým jedni s jej názorom súhlasili, ďalší ho označili za zbytočne pesimistický a prehnaný.
Najtvrdšie sa ozval herec a dabér Michal Gulyáš. Pri komentovaní výrokov známej Slovenky si rozhodne nedával servítku pred ústa. „Magda Vášáryová už všetky svoje životné úlohy dohrala. Zostala jej už len posledná – ozvena z rakvy,“ vyhlásil podľa českého denníka Aha!
Jeho slová okamžite rozdelili verejnosť na dva tábory. Jedni ich označujú za neúctivé a zbytočne osobné, druhí tvrdia, že ide len o reakciu na opakované politické komentáre bývalej diplomatky. A zatiaľ čo časť verejnosti kritizuje herca za prekročenie hraníc slušnosti, iní mu dávajú za pravdu a tvrdia, že vdova po Milanovi Lasicovi svojimi vyjadreniami dlhodobo provokuje verejnosť.
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