Venezuelská opozičná líderka smeruje do USA na sériu stretnutí

CARACAS - Líderka venezuelskej opozície Dinorah Figuerová odchádza do USA na sériu stretnutí. O svojom zámere informovala v piatok agentúru AFP len deň po tom, ako sa z dlhoročného exilu vrátila do Venezuely s cieľom iniciovať dialóg s dočasnou vládou.
Bývalá poslankyňa, ktorú podporuje Washington pri presadzovaní plánu prechodu k demokracii po páde autoritárskeho lídra Nicolása Madura, vo štvrtok nečakane pricestovala do Venezuely a stretla sa s predsedom parlamentu Jorgem Rodríguezom, bratom dočasnej prezidentky Delcy Rodríguezovej. „Do Miami idem najmä preto, aby som získala predstavu o ďalšom vývoji. Čaká ma množstvo stretnutí,“ uviedla Figuerová pre agentúru AFP v konverzácii cez WhatsApp. Nespresnila však, s kým sa plánuje stretnúť.
Ako vo svojom vyhlásení naznačil hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Tommy Pigott, štvrtkové stretnutie medzi Rodríguezom s Figuerovou je „prvým krokom v rámci procesu, ktorý povedie k vytvoreniu slobodnej a otvorenej venezuelskej spoločnosti“. Od svojho návratu sa Figuerová snaží dištancovať od opozičnej líderky a laureátky Nobelovej ceny za mier Maríe Coriny Machadovej, ktorá nedávno prišla s vlastnou iniciatívou vo vzťahu k rokovaniam o prechode k demokracii.