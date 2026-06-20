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KÚPACIA sezóna odštartovala: Zverejnili ZOZNAM vôd na kúpanie... SEM nechoďte, hrozí vám akútne nebezpečenstvo!

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(Zdroj: TASR - Dano Veselský, TASR - Martin Medňanský, ÚVZ SR)
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TASR

BRATISLAVA - Kúpacia sezóna 2026 sa naplno rozbieha, počasie praje a Slováci už tradične mieria nielen na umelé kúpaliská, ale aj k obľúbeným prírodným jazerám a vodným nádržiam. S rastúcim počtom návštevníkov však rastie aj potreba dôslednej kontroly kvality vody a bezpečnosti. Úrad verejného zdravotníctva preto počas leta monitoruje viac desiatky prírodných lokalít a bazénov po celom Slovensku.

Tohtoročná kúpacia sezóna prináša široké možnosti rekreácie – od veľkých termálnych areálov až po tiché prírodné jazerá s neorganizovanou rekreáciou. Na Slovensku je vo všeobecnosti považované za kúpaciu sezónu obdobie od 15. júna do 15. septembra, kedy sa očakáva najväčší počet reakreantov. 

Počas tohtoročnej sezóny bude monitorovaných viac ako 80 prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie. Pred začiatkom kúpacej sezóny bola povolená prevádzka dvoch prírodných kúpalísk a 181 bazénov. Ďalšie sú v príprave na prevádzku. Výsledky štandardnej predsezónnej kontroly potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie aj na viacerých prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou. Vyplýva to z údajov, ktoré poskytol Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Prírodné kúpaliské a prírodné vodné plochy

Celkovo bude počas tohtoročnej sezóny obvykle monitorovaných viac ako 80 prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie. Pred začiatkom sezóny bola RÚVZ povolená prevádzka dvoch prírodných kúpalísk a to: 

  • Zlaté Piesky – Bratislava,
  • Prírodné kúpalisko v Thermalparku – Dunajská Streda.

KÚPACIA sezóna odštartovala: Zverejnili
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: ÚVZ SR )
Kontroly pred kúpacou sezónou ukázali možné zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom v prípade plážového kúpaliska Jazero v Košiciach. Dôvodom sú zvýšené hodnoty ukazovateľa cyanobaktérie. Možné zvýšené zdravotné riziko pre tieto osoby platí aj pre Ružín (Počkaj Beach), kde bola zaznamenaná zhoršená kvalita vody na kúpanie, a to z dôvodu prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a pri prevahe rias.

Na základe ostatných laboratórnych výsledkov bolo prekročenie limitných hodnôt zdravotne významného ukazovateľa cyanobaktérie zaznamenané na Štrkovisku Čaňa. „Na uvedenej lokalite voda nie je vhodná na kúpanie - kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre kúpajúcich sa,“ zdôraznil ÚVZ.

Štandardné odbery vzoriek vôd na kúpanie boli podľa ÚVZ vykonané aj lokalitách, ako napríklad Šulianske jazero, Kanianka, Veľké Uherce, Nitrianske Rudno, Ružiná – pri obci Ružiná, Ružiná – pri obci Divín. Výsledky analýz ale zatiaľ nie sú k dispozícii. "Na prírodnej vodnej ploche Nová Baňa – Tajch bola vykonaná rekonštrukcia a tajch je znovu naplnený vodou. RÚVZ Galanta neplánuje počas KS 2026 vykonávať odbery vzoriek z bagroviska Šintavské bane z dôvodu pretrvávajúcej minimálnej návštevnosti," dodal.

Kúpaliská

Kúpaliská, ktoré majú povolenú prevádzku, vykazovali na základe výsledkov štandardných kontrol v jednotlivých bazénoch vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie. Na niektorých kúpaliskách zatiaľ podľa ÚVZ nie sú v prevádzke všetky bazény, mnohé z nich sa budú otvárať iba postupne, predovšetkým podľa počasia a záujmu verejnosti.

Povolenie na prevádzku dostalo pred začiatkom KS 181 bazénov na kúpaliskách v jednotlivých krajoch

Napríklad:
  • BA kraj: LK Delfín v Bratislave - Ružinove, LK Lamač v Bratislave - Lamači, Mičurín v Bratislave – Starom Meste, LK Krasňany v Bratislave – Rači, LK Malacky,
  • BB kraj: Vodný raj Vyhne, Kúpalisko KUPKO Dolná Strehová, Biokúpalisko KRTKO Veľký Krtíš, Kúpalisko Hriňová, Kúpalisko Dudinka v Dudinciach, Aqua beach Orlík Zvolen, HOLIDAYPARK Kováčová, Termálne kúpalisko (ďalej len „TK“) Sliač, EKOMA rekreačno športový areál vo Zvolene, LK Lučenec, TK Novolandia Rapovce, Bazény Kurinec Rimavská Sobota, Vodný svet Číž,
  • KE kraj: Krytá plaváreň Spišská Nová Ves, LK Spišská Nová Ves, Krytá plaváreň Krompachy,
  • NR kraj: TK Komárno, TK Nesvady, Rekreačné zariadenie Margita-Ilona v Leviciach, TK Santovka Wellness, Thermalpark NITRAVA Poľný Kesov, AVA Thermalpark Diakovce, TK Podhájska, TK Štrand Emila Tatárika Nové Zámky, TK Tvrdošovce, TK Vadaš Thermal Resort Štúrovo,
  • TN kraj: Ekorezort Vendelín Podskalie, Termály Malé Bielice, Kúpalisko Remata, LK Pažiť Bánovce nad Bebravou, LK Nemšová, Kúpalisko Zelená Žaba Trenčianske Teplice, LK Myjava SMMM,
  • TT kraj: TK Topoľníky, THERMAL CORVINUS Veľký Meder, THERMALPARK Dunajská Streda, X-BIONIC Šamorín, TK Horné Saliby, Termál centrum GALANDIA v Galante, Kúpalisko EVA Piešťany, Kúpalisko Kamenný mlyn Trnava, LK Aquapark Trnava, LK Castiglione Trnava, 
  • ZA kraj: Vodný park Bešeňová, Aquapark Tatralandia v Liptovskom Mikuláši.

„Na mnohých sezónnych kúpaliskách v týchto dňoch stále ešte prebiehajú prípravné práce. Príslušné RÚVZ vykonávajú priebežne obhliadky pripravenosti kúpalísk a ukladajú podmienky pre začatie prevádzky,“ doplnil úrad. 

Na niektorých kúpaliskách boli oproti KS 2025 vykonané zmeny

Napríklad:
  • Túto sezónu nebudú v prevádzke starý detský bazén na Plážovom kúpalisku Aqualand v Banskej Bystrici a vonkajší nadzemný bazén pri hoteli MÝTO v obci Mýto pod Ďumbierom.
  • V priestoroch zariadenia Areál vodných  športov - letné  kúpalisko v Trebišove došlo z prevádzkových dôvodov k zníženiu kapacity na 850 návštevníkov.
  • Zmena nastala v prevádzkovaní priestorov TK Komárno rozšírením o priestory bazénov - oddychový I., oddychový II. (2. etapa) a vonkajších zariadení na osobnú hygienu.
  • Na LK Nitra je novovybudovaná šmykľavka do bazénu Danka.
  • Na LK Castiglione v Trnave došlo k výmene starých technologických zariadení na úpravu vody za nové.
  • Na TK Štrand Emila Tatárika Nové Zámky bol vybudovaný nový bazén s vlnobitím.

Interaktívne mapy

ÚVZ SR pripravil pre verejnosť interaktívne mapy s informáciami o kvalite vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách, ktoré sú dostupné na jeho webe.

KÚPACIA sezóna odštartovala: Zverejnili
 (Zdroj: ÚVZ SR)

K bežnej kontrole pribudne aj monitoring prítomnosti améb

V prípade kúpalísk, či už umelých alebo prírodných, sa kontroly zameriavajú na dodržiavanie povinností prevádzkovateľov vyplývajúcich z platných predpisov: stav bazénov, čistota areálu, dodržiavanie prevádzkového poriadku a ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť zdravie rekreantov a kvalitu rekreácie.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) zároveň vykonávajú vlastný odber a analýzy vzoriek na kontrolu kvality vody na kúpanie. Na umelých kúpaliskách kontrolujú fyzikálne a chemické ukazovatele - teplota a pH vody, obsah chlóru, ďalej mikrobiologické ukazovatele na prítomnosť niektorých mikroorganizmov, ako napríklad E. coli alebo črevné enterokoky, ako aj biologické ukazovatele - napríklad riasy, cyanobaktérie či bičíkovce. 

V rámci štátneho zdravotného dozoru sa RÚVZ v tejto kúpacej sezóne zamerajú na vybraných umelých kúpaliskách na cielený monitoring prítomnosti améb. „Ide o bazény a kúpaliská v zariadeniach, pri ktorých možno vzhľadom na ich charakter, prevádzkové podmienky alebo predchádzajúce zistenia predpokladať vyššie riziko výskytu améb,“ priblížil úrad.

Kvalitu vody na kúpaliskách pravidelne kontrolujú aj ich prevádzkovatelia. Výsledky kontrol sú povinní predkladať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. V prípade nedostatkov v kvalite sú okrem toho povinní bezodkladne situáciu oznámiť RÚVZ, a to vrátane opatrení vykonaných na zlepšenie kvality vody na kúpanie. Frekvencia kontroly kvality vody v bazénoch je pre jednotlivé ukazovatele rôzna.

Prírodné vodné plochy, ktoré nemajú prevádzkovateľa a majú tzv. neorganizovanú rekreáciu, sledujú RÚVZ v časových odstupoch podľa ich dôležitosti pre rekreáciu. Ak ide o lokality s vyššou návštevnosťou, kontroly sú vykonávané pravidelne každé dva týždne. Ak ide len o príležitostne využívané vodné plochy, kontroly sú vykonávané orientačne.

Viac o téme: KúpanieKúpacia sezónaÚrad verejeného udravozníctva (ÚVZ)
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