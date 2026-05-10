Záhrada plná farieb za pár týždňov: Tieto kvety rastú najrýchlejšie a zvládne ich každý

BRATISLAVA - Ak chcete okamžite oživiť záhradu, odborníci majú jasno – stačí správny výber rastlín. Niektoré kvety dokážu vyrásť a rozkvitnúť už v priebehu niekoľkých týždňov.
Jar je ideálnym obdobím na výsadbu, no ani začiatok mája nie je neskoro na to, aby sa záhrada premenila na farebnú oázu. Odborníci upozorňujú, že existuje niekoľko druhov kvetov, ktoré rastú mimoriadne rýchlo a dokážu priniesť „okamžitý efekt“ už počas jedného leta.
Medzi najrýchlejšie rastúce patria napríklad cínie, ktoré sú nenáročné na pestovanie a kvitnú v širokej škále farieb. Podobne rýchlo rastú aj kozmosy – jemné kvety, ktoré sa dobre prispôsobujú slnečným podmienkam a nevyžadujú veľkú starostlivosť.
Obľúbenou klasikou sú aj slnečnice, najmä ich menšie odrody. Tie dokážu rozkvitnúť už približne za 50 až 60 dní a okamžite pritiahnu pozornosť svojou výraznou žltou farbou.
Rýchly rast ponúkajú aj aksamitníky (marigoldy), ktoré okrem estetickej funkcie pomáhajú odpudzovať škodcov. Zaujímavou voľbou sú aj nevädze, ktoré kvitnú od začiatku leta až do jesene, či papuľky (snapdragons), ktoré vydržia kvitnúť celé mesiace.
Medzi ďalšie tipy patria maky, ktoré sa dobre uchytia na slnečných miestach a ponúkajú pestrú paletu farieb od červenej až po oranžovú.
Odborníci zdôrazňujú, že tieto rastliny sú ideálne najmä pre začiatočníkov alebo pre tých, ktorí chcú rýchlo zaplniť prázdne miesta v záhrade. Vďaka rýchlemu klíčeniu a krátkej dobe kvitnutia dokážu vytvoriť efekt bohatej záhrady bez dlhého čakania.
Základom úspechu je dostatok slnka, pravidelná zálievka a minimálna starostlivosť. Práve kombinácia týchto faktorov umožňuje rastlinám naplno rozvinúť svoj potenciál a priniesť výrazné farby už v priebehu niekoľkých týždňov.