Vedci vypočítali LIMIT SMRTI: Koľko čokolády by vás dokázalo REÁLNE ZABIŤ a prečo váš pes nemá takú šancu?

PRAHA - Čokoláda je pre mnohých synonymom potešenia, no ani táto sladká pochúťka nie je úplne bez rizika. Odborníci upozorňujú, že vo veľkých množstvách môže mať na organizmus nežiaduce účinky.
Hoci si ju väčšina ľudí spája najmä s radosťou a oddychom, čokoláda obsahuje látky, ktoré môžu byť pri nadmernej konzumácii problematické. Základnou surovinou sú kakaové bôby z rastliny Theobroma cacao, ktoré prirodzene obsahujú stimulanty ako kofeín a teobromín. Tieto zlúčeniny ovplyvňujú nervový systém aj činnosť srdca.
Ľudské telo si s nimi za bežných okolností dokáže poradiť, no pri extrémnych dávkach by mohli predstavovať zdravotné riziko. Podľa portálu zoom.iprima.cz by napríklad človek s hmotnosťou okolo 80 kilogramov musel skonzumovať približne 6,5 kilogramu horkej čokolády naraz, aby sa dostal na potenciálne nebezpečnú úroveň. V praxi je však takýto scenár veľmi nepravdepodobný.
Ako je to u zvierat?
Úplne iná situácia nastáva u zvierat. Psy, mačky či vtáky nedokážu tieto látky odbúravať tak efektívne ako ľudia, a preto je pre ne čokoláda nebezpečná aj v relatívne malom množstve. Práve rozdiely v metabolizme sú dôvodom, prečo je táto sladkosť pre domácich miláčikov toxická. Vedci predpokladajú, že vyššia odolnosť u ľudí môže byť výsledkom evolučného vývoja, ktorý zvýhodnil schopnosť spracovať podobné látky. Napriek tomu platí, že aj pri čokoláde je dôležitá miera.
Obľuba tejto sladkosti však neklesá. Ako sme informovali v roku 2025, priemerný Slovák jej ročne skonzumuje takmer sedem kilogramov. Za stáročia, odkedy sa čokoláda dostala do Európy, vzniklo množstvo jej podôb – od klasických tabuliek až po moderné variácie, akými sú napríklad ruby čokoláda či netradičné príchute kombinované s inými sladkosťami.