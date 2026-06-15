Putin je v koncoch: Experti prezradili, o koľko prišiel vojakov! Z toho čísla mrazí

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Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP Photo/Dmitri Lovetsky)
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MOSKVA - Boje na Ukrajine pokračujú už dlhšie než prvá svetová vojna. Najnovšie údaje zverejnené Kyjevom ponúkajú pohľad na rozsah konfliktu a jeho dôsledky pre ruskú armádu.

Vojna na Ukrajine pokračuje už dlhšie než trval prvá svetová vojna a podľa údajov zverejnených ukrajinskou armádou si vyžaduje mimoriadne vysokú daň na ruskej strane. Najnovšia bilancia, ktorú zverejnil Kyjev, hovorí o takmer 1,379 milióne vyradených ruských vojakov. Do tohto počtu sú zahrnutí nielen padlí, ale aj zranení a nezvestní príslušníci armády.

Ukrajina zároveň tvrdí, že ruské ozbrojené sily prišli počas invázie o rozsiahle množstvo vojenskej techniky. Podľa údajov armády bolo zničených alebo vyradených z prevádzky viac ako 12-tisíc tankov a takmer 25-tisíc bojových vozidiel.

Tisíce tankov, stovky lietadiel

Zverejnená štatistika uvádza aj ďalšie straty. Rusko malo podľa Kyjeva prísť o 105 498 nákladných vozidiel, 43 787 delostreleckých systémov, 1 859 raketometov a 1 416 prostriedkov protivzdušnej obrany.

Zoznam zahŕňa aj leteckú techniku. Ukrajinská armáda tvrdí, že Rusko stratilo 436 lietadiel a 353 vrtuľníkov. Výrazné škody mali utrpieť aj bezpilotné prostriedky – podľa Kyjeva bolo zničených alebo vyradených viac než 342-tisíc dronov. V námornej oblasti Ukrajina eviduje stratu 33 plavidiel a dvoch ponoriek.

V zverejnenom prehľade však Kyjev neuviedol vlastné vojenské straty.

Moskva presné údaje nezverejňuje

Ruské vedenie dlhodobo poskytuje o vlastných stratách len minimum informácií. Oficiálne čísla zverejňuje zriedkavo a detailné údaje o priebehu bojov zostávajú prevažne utajené.

Prezident Vladimir Putin napríklad počas vystúpenia na ekonomickom fóre v Petrohrade v júni 2024 vyhlásil, že ruské straty sú približne päťnásobne nižšie než ukrajinské. Zároveň pripustil, že existujú aj obete, ktoré nie je možné presne evidovať.

„Ak vezmeme do úvahy aj straty, o ktorých vieme, ale nevieme ich presne spočítať, potom je skutočné číslo vyššie,“ povedal vtedy Putin.

Odborníci vidia pomer inak

Odhady nezávislých analytikov sa od ruských tvrdení výrazne líšia. Ako uvádza portál Kyiv Independent s odvolaním sa na analytikov z Center for Strategic and International Studies, odborníci odhadujú, že ruská armáda stráca približne dvoch až dva a pol vojaka na každého ukrajinského vojaka vyradeného z boja.

Podľa týchto výpočtov by ukrajinské celkové straty mohli dosahovať približne 500- až 600-tisíc vojakov. Z tohto počtu malo podľa odhadov padnúť približne 100- až 140-tisíc príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl.

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