Experti bijú na poplach: Do Európy prenikol smrtiaci vírus! Spôsobuje zápal mozgu a nielen to

PRAHA - V Európe sa opäť dostáva do pozornosti nebezpečný vírus, ktorý síce patrí medzi zriedkavé, no následky jeho nákazy môžu byť fatálne. Po nedávnom úmrtí v Nemecku odborníci vysvetľujú, aké je skutočné jeho riziko.
Úmrtie v Nemecku rozvírilo diskusiu
Pozornosť odborníkov aj verejnosti vyvolal prípad z Bavorska, kde človek podľahol nákaze bornavírusom. O incidente informoval portál BR24.
Obeť pochádzala z mesta Bad Wörishofen v okrese Unterallgäu, pričom úrady nezverejnili bližšie údaje o veku ani pohlaví.
Prenášače sú aj u nás
Za šírením vírusu stoja drobné cicavce, najmä rejsy (napríklad bielozubka bielobruchá). Ako pre TN.cz vysvetlil epidemiológ Roman Prymula, vírus je dlhodobo prispôsobený práve týmto živočíchom.
„V našich podmienkach ide najmä o rejska, ktorý môže vírus prenášať, hoci sa nevyskytuje na celom území,“ uviedol. Zároveň zdôraznil, že medzi ľuďmi sa nákaza neprenáša.
Podľa údajov Štátneho zdravotného ústavu sa konkrétny druh rejska – bielozubka – vyskytuje najmä v nižších polohách južnej Moravy, ale aj v ďalších častiach Česka.
Nenápadný začiatok, vážne následky
Najväčším problémom je, že infekcia sa spočiatku tvári nenápadne. Prvé príznaky môžu pripomínať bežnú chrípku či respiračné ochorenie. „Na začiatku sa to veľmi nelíši od klasickej infekcie dýchacích ciest,“ upozornil Prymula.
Situácia sa však môže rýchlo zmeniť. Vírus totiž napáda mozog a spôsobuje zápal, ktorý má vážne neurologické následky.
Epidemiológ Rastislav Maďar opísal typický priebeh: „Dochádza k zmene správania, problémom s pohybom, môže nastať ochrnutie a v najhorších prípadoch aj smrť.“
Problémy s rečou aj vedomím
Ako ochorenie postupuje, objavujú sa čoraz závažnejšie prejavy. Pacienti môžu mať ťažkosti s artikuláciou, zhoršené videnie, alebo môžu upadať do bezvedomia. „Tieto stavy môžu byť veľmi vážne a v niektorých prípadoch končia smrťou,“ doplnil Prymula.
Nebezpečenstvo aj pre zvieratá
Bornavírus neohrozuje len ľudí. Preniesť sa môže aj na hospodárske zvieratá, napríklad kone či ovce, kde má rovnako ťažký priebeh.
Zvieratá však nepredstavujú zdroj nákazy pre človeka.
Panika nie je namieste
Napriek dramatickému priebehu odborníci zdôrazňujú, že ide o mimoriadne zriedkavé ochorenie. „Prípady u ľudí sú veľmi ojedinelé. Osobne neviem o tom, že by sa u nás takýto prípad riešil,“ uviedol Maďar pre TN.cz.
Podľa Prymulu ide o izolované výskyty, ktoré by nemali vyvolávať paniku.
Kde sa vírus vyskytuje
Podľa Friedrich Loeffler Institute bol vírus zaznamenaný najmä v častiach Nemecka, Rakúska, Švajčiarska a Lichtenštajnska.
V samotnom Nemecku evidujú ročne len niekoľko prípadov – zvyčajne medzi dvoma až siedmimi.
Známy vírus s novým vysvetlením
Hoci sa o ňom hovorí viac až v posledných rokoch, nejde o novinku. Vírus je známy už desaťročia.
„Až okolo roku 2018 sa podarilo preukázať, že stojí za niektorými dovtedy nevysvetlenými zápalmi mozgu,“ vysvetlil Prymula.
Ako sa chrániť
Mechanizmus prenosu nie je úplne objasnený, no odborníci predpokladajú, že vírus sa môže šíriť cez výkaly infikovaných hlodavcov.
Preto odporúčajú zvýšenú opatrnosť:
- nemanipulovať s uhynutými hlodavcami
- používať rukavice pri kontakte s rizikovým prostredím
- zvážiť aj ochranu dýchacích ciest, napríklad respirátor