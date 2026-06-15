Slávny spevák bol ženatý 5-krát: Najkratšie manželstvo... Fú!

PARÍŽ - Kým našiel tú pravú, oženil sa 4 razy. Až to piate manželstvo bolo pre speváka a herca Johnnyho Hallydaya to naozaj pravé a najdlhšie.
Johnny Hallyday sa narodil ako Jean-Philippe Smet 15. júna 1943 v Paríži. Bol synom francúzskej matky a belgického otca, ktorí ho ešte ako dieťa opustili, a vyrastal s tetou medzi kabaretnými spevákmi a hercami. Na pódium vystúpil už ako tínedžer a požičal si meno Hallyday od amerického príbuzného. To, že ho opustili rodičia, v ňom zanechalo prázdnotu, ktorú sa veľmi snažil podľa vlastných slov naplniť.
V 50. rokoch 20. storočia sa pod vplyvom Elvisa Presleyho odpútal od francúzskej "šansónovej" tradície a začal spievať rock and roll po francúzsky. Aj napriek svojmu imidžu rockera v čiernom koženom oblečení, "francúzsky Elvis" tvrdil, že sa bojí tmy. Vo Francúzsku bol Johnny Hallyday taký slávny, že aj Jimi Hendrix mu raz robil predskokana. Aj napriek úspechu doma sa mu nepodarilo preraziť na lukratívnom americkom či britskom trhu.
Prvú LP platňu Hello Johnny vydal už v roku 1960. Počas svojej viac ako 50-ročnej speváckej dráhy nahral viac ako pol stovky štúdiových albumov, ten najnovší s názvom De L'Amour vyšiel v roku 2015. Do jeho diskografie patria aj viac ako štyri desiatky live a kompilačných albumov. Vo francúzskej singlovej TOP 40 mal 67 piesní. Hral vo viac ako dvadsiatich filmoch.
Hallyday bol ženatý päťkrát, pričom s jednou ženou sa oženil dokonca dvakrát. Jeho prvé štyri manželstvá sa skončili rozvodom. Jeho prvou manželkou bola francúzska speváčka Sylvie Vartan, s ktorou bol ženatý pätnásť rokov, od roku 1965 do roku 1980. V roku 1966 sa im narodil syn David Hallyday. Druhé manželstvo s Babeth Étienne bolo jeho najkratšie – trvalo len 65 dní. Následne mal štvorročný vzťah s francúzskou herečkou Nathalie Baye. V roku 1983 sa im narodila dcéra Laura Smet. Jeho tretie a štvrté manželstvo bolo s tou istou ženou, Adeline Blondieau. Prvýkrát boli manželmi v rokoch 1990 až 1992 a druhýkrát v období rokov 1994 až 1995. Piate a posledné manželstvo uzavrel s Laeticia Hallyday. Sobáš viedol neskorší francúzsky prezident Nicolas Sarkozy. Manželmi boli od roku 1996 až do Hallydayovej smrti. Pár si osvojil dve dievčatá z Vietnam. Prvou bola Jade Odette Désirée (rodným menom Bùi Thị Hoà), narodená 3. augusta 2004, ktorú adoptovali v novembri 2004. Druhou bola Joy, ktorú si osvojili v roku 2008. Posledné manželstvo bolo zároveň jeho najdlhšie a trvalo 21 rokov.
Najväčšia francúzska rocková hviezda Johnny Hallyday zomrel 6. decembra 2017 v Paríži na rakovinu pľúc. Na správy o úmrtí Hallydaya reagoval aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, podľa ktorého je trochu z Johnnyho v každom z nás. „Po celé generácie sa vrýval do životov Francúzov,“ uviedol Macron. Na súde v Nanterre pri Paríži sa 13. apríla 2018 rozhodlo o zmrazení kompletného majetku po zosnulom francúzskom rockerovi Johnnym Hallydayovi vrátane jeho tantiém. O dedičstvo po umelcovi vypukol spor. Najstaršie interpretove deti, spevák David Hallyday a herečka Laura Smetová požiadali o zmrazenie majetku, ktorý zosnulý v nezverejnenom testamente údajne celý odkázal štvrtej manželke Laeticii. Otec dcére nezanechal ani gitaru, ani motorku a dokonca ani podpísanú platňu s piesňou Laura, ktorá je venovaná jej.