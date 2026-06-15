MIMORIADNY ONLINE Krvavý útok na Ukrajinu má 9 obetí! Mŕtvych hlási aj Rusko: Rakety zasiahli historický kláštor

KYJEV - Rusko uskutočnilo v noci na pondelok ďalší masívny útok pomocou balistických rakiet a bezpilotných lietadiel na Ukrajinu, ktoré si vyžiadali najmenej deväť obetí – štyri v Kyjeve a päť v Charkove. Ukrajinské sily zasa útočili na mesto Tula, ruská protivzdušná obrana zostrelia drony mieriace na Moskvu. Informujú o tom agentúry AFP a TASS a portál Ukrajinska pravda. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:35 Charkovské umelecké múzeum v plameňoch po 'cynickom' útoku ruského dronu. Útok spôsobil veľký požiar na kľúčovom ukrajinskom kultúrnom mieste a zranil päť ľudí vrátane 1-mesačného dojčaťa, uviedli úrady.
Masívny nočný ruský útok na Ukrajinu má deväť obetí, v Rusku hlásia 3 mŕtvych
Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko na Telegrame informoval, že v Kyjeve bolo zasiahnutých viac ako 40 miest, pričom boli zaznamenané škody rôzneho rozsahu. K 5.40 h miestneho času (04.40 h SELČ) boli hlásení štyria mŕtvi a 23 zranených, vrátane tehotnej ženy a dieťaťa, ale toto číslo podľa neho nie je konečné.
V kyjevskej štvrti Darnyckyj bola úmyselne zasiahnutá 25-poschodová obytná budova, uviedol Tkačenko. Vyzval ľudí, aby zostali v krytoch až do skončenia poplachu. Primátor Kyjeva Vitalij Kličko informoval, že v severnej časti mesta je bez elektriny 140.000 odberateľov.
Požiar podľa neho zachvátil po priamom zásahu aj strechu Uspenského chrámu v pravoslávnom kláštornom a jaskynnom komplexe Kyjevsko-pečerská lavra, ktorý patrí k najvýznamnejším náboženským a kultúrnym pamiatkam Ukrajiny a je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO. Predbežné údaje podľa portálu Kyiv Independent naznačujú, že ruské sily vypustili na Kyjev viac ako 50 rakiet, vrátane niekoľkých hypersonických striel Zirkon, a takmer 500 dronov.
Pri hasení požiaru, ktorý vypukol v dôsledku raketového útoku na Charkov, zahynulo päť záchranárov a ďalších najmenej päť utrpelo zranenia. Oznámil to na Telegrame ukrajinský minister vnútra Klymenko. V meste Dnipro v Dnepropetrovskej oblasti bola zranená jedna osoba, uviedol tamojší gubernátor Oleksandr Hanža.
Pri nedeľňajšom večernom útoku ukrajinských dronov na obytnú štvrť v meste Tula, metropole Tulskej oblasti ležiacej 165 kilometrov južne od Moskvy, boli zabití traja ľudia a traja ďalší, vrátane 12-mesačného dieťaťa, utrpeli zranenia. Informoval o tom gubernátor Tulskej oblasti Dmitrij Miľajev na platforme Max. Niekoľko súkromných domov a komerčných nehnuteľností bolo poškodených. Primátor Moskvy Sergej Sobianin zasa informoval o zostrelení štyroch dronov letiace smerom na ruské hlavné mesto.