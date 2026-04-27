MILIÓN eur letelo vzduchom: Dirigent počas koncertu urobil prudké gesto a sála v okamihu STUHLA OD HRÔZY!

HELSINKI - Hudobný večer vo Fínsku prerušil moment, na ktorý nikto z prítomných tak skoro nezabudne. Stačil jeden nešťastný pohyb a vzácny nástroj skončil na zemi.
Koncert symfonického orchestra vo fínskom meste Lahti sa v polovici apríla zmenil na nečakanú drámu. Počas vystúpenia v miestnej Sibeliovej koncertnej sieni došlo k incidentu, pri ktorom dirigent neúmyselne vyrazil huslistke nástroj z rúk, píše Daily Mail.
Orchester práve interpretoval Husľový koncert č. 1 od nemeckého skladateľa Maxa Brucha a sólový part mala v tom momente fínska huslistka Elina Vähäläová. Keď sa k jej hre mali pridať ostatní hudobníci, britský dirigent Matthew Halls urobil prudké gesto, ktoré malo nečakaný následok – vzácne husle vyleteli z rúk interpretky a dopadli na zem.
Husle za vyše 1 milión eur
Nešlo pritom o obyčajný nástroj. Husle pochádzajú z dielne významného talianskeho majstra Giovanniho Battistu Guadagniniho z 18. storočia a ich hodnota sa odhaduje približne na milión libier (asi 1,17 milióna eur). Okrem výnimočných zvukových vlastností majú aj vysokú historickú cenu. Svedkovia opisujú, že nástroj sa počas pádu niekoľkokrát otočil vo vzduchu, pričom huslistka v poslednej chvíli dokázala jeho dopad aspoň čiastočne zmierniť nohou. V sále na okamih zavládlo napäté ticho a koncert bol prerušený.
Po krátkej kontrole sa však ukázalo, že husle neutrpel vážnejšie poškodenie. Podľa samotnej interpretky došlo len k miernemu uvoľneniu spoja medzi dvoma časťami nástroja, čo je pri takýchto nástrojoch prirodzené a súvisí to s ich konštrukciou, ktorá musí reagovať na zmeny vlhkosti. Vystúpenie pokračovalo už po niekoľkých minútach. Napriek dramatickému momentu obaja umelci vyjadrili nádej, že si spoluprácu v budúcnosti zopakujú. Ako s nadhľadom poznamenala Vähäläová, tento koncert im určite zostane v pamäti ako mimoriadne intenzívny zážitok.