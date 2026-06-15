MIMORIADNE USA a Irán dosiahli DOHODU! Trump oslavoval narodeniny UFC zápasmi

WASHINGTON - Prezident Donald Trump oslavoval svoje 80. narodeniny dohodou o ukončení vojny s Iránom, ktorej dojednanie oznámil na sociálnej sieti len pár hodín pred vlastnými oslavami. Svoje osemdesiatiny - a tiež 250. výročie založenia Spojených štátov - totiž slávil neobvyklou akciou - siedmimi zápasmi zmiešaných bojových umení v osemstennej klietke, oktagóne, na južnom trávniku Bieleho domu, uviedla agentúra AP. Klaniu predchádzala hymna a prelet stíhačiek nad Bielym domom. Po hymne dav jasal a skandoval "USA! USA!"
Jedným z VIP hostí akcie bol aj komik Tony Hinchcliffe, ktorý spôsobil rozruch v záverečnej fáze Trumpovej kampane na druhé funkčné obdobie v roku 2024, keď na zhromaždení v newyorskej Madison Square Garden nazval Portoriko ,,plávajúcim ostrovom odpadkov". Trumpov štáb vtedy urobil vzácny krok a dištancovala sa od komika s tým, že vtip neodráža Trumpove názory.
Jeden z bojovníkov v ringu, Brazílčan Mauricio Ruffy, vzápätí po víťazstve v zápase so svojím súperom požiadal svoju priateľku Nadine o ruku - a to odpovedala gestom - ukázala palec hore. Prezident Donald Trump po knock-oute v ringu prvýkrát udrel na gong.
Pre divadlo, ktoré sa začalo v nedeľu 20:00 miestneho času (v pondelok o 2:00 SELČ) a potrvá až do skorých ranných hodín, vznikla v záhrade Bieleho domu provizórna aréna pod kovovým oblúkom, ktorý dostal meno The Claw (pazúr) a je vybavený osvetlením, ozvučením aj. Ďalších až 70-tisíc ľudí mohlo zápasy sledovať na obrazovkách na neďalekom priestranstve Ellipsa.
Americká polícia uviedla, že prítomnosť šampióna súťaže Ultimate Fighting Championship (UFC) v zmiešaných bojových umeniach v strednej váhe Seana Stricklanda v Ellipse prilákala takú pozornosť návštevníkov, že to viedlo k nepokojom. Strickland nebol pokutovaný ani zatknutý, ale bol odvezený do hotela a bolo mu povedané, aby sa na miesto konania nevracal, uviedli policajti. Úrady uviedli, že Stricklanda nechali vyviesť z priestranstva Ellipsa pri Bielom dome kvôli obavám o jeho bezpečnosť a bezpečnosť fanúšikov.
Trojnásobný wrestlingový šampión Bo Nickal po víťazstve nad Kylom Daukausom, ktorého zrazil pravým hákom, šiel rovno k Trumpovi a krátko s prezidentom prehovoril. Nickal s Trumpom nadviazal priateľský vzťah po tom, čo sa v roku 2019 stretli v Bielom dome počas ceremoniálu pre univerzitných športovcov, dodala AP.
Svetoví politici vítajú dohodu USA a Iránu
Americký viceprezident J.D. Vance, britský premiér Keir Starmer, ako aj predstavitelia Kataru a OSN privítali oznámenú dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá zahŕňa ukončenie bojov a námornej blokády a znovuotvorenie Hormuzského. Informujú o tom agentúry AFP a DPA a televízia Sky News.
Vance vyhlásil, že ohlásená dohoda by mohla byť začiatkom „novej éry“ na Blízkom východe. „Prezident vytvoril skutočný priestor na transformáciu tohto regiónu,“ povedal v rozhovore pre televíziu Fox News. „A teraz dúfajme, že prichádza nová éra aj s Iránom.“ Vance tiež povedal, že USA môžu „s istotou povedať“, že Irán nebude nikdy vlastniť jadrovú zbraň, čo je kľúčový cieľ USA. Dohoda je „skvelá vec“ aj pre americký ľud, keďže môže priniesť pokles cien energií.
Britský premiér Keir Starmer označil dohodu za „mimoriadne dôležitý krok vpred k ukončeniu vojny“. Zablahoželal americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a sprostredkovateľom z Pakistanu, Kataru a ďalších krajín, ktorí prispeli k jej dosiahnutiu.
Otvorenie Hormuzského prielivu
Starmer v oficiálnom vyhlásení ďalej uviedol, že pozornosť sa musí sústrediť na plnú implementáciu memoranda o porozumení, vrátane trvalého otvorenia Hormuzského prielivu a finalizácie detailov jadrovej dohody. Spojené kráľovstvo je podľa neho pripravené podporiť nadchádzajúce technické rokovania medzi USA a Iránom, ktoré by sa mali začať po podpísaní dohody plánovanom na piatok.
Katarský premiér a minister zahraničných vecí Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání v reakcii zverejnenej na sieti X uviedol, že jeho krajina víta dohodu medzi USA a Iránom. Poďakoval sa Pakistanu a všetkým regionálnym aj zahraničným aktérom, ktorí prispeli k vytvoreniu podmienok na jej dosiahnutie. Katar podľa neho očakáva, že „všetky strany sa zapoja do nadchádzajúcich rokovaní v pozitívnom a konštruktívnom duchu“. Prisľúbil, že Katar zostane stabilným podporovateľom úsilia o regionálnu bezpečnosť.
Výzva nemeckého kancelára
Aj nemecký kancelár Friedrich Merz privítal dohodu a vyzval na jej „cieľavedomú“ implementáciu. Podľa jeho vyhlásenia musí byť Hormuzský prieliv trvalo a bez obmedzení otvorený pre komerčnú plavbu. Merz zdôraznil, že rokovania v nasledujúcich týždňoch musia zabezpečiť, aby Irán preukázateľne ukončil svoj vojenský jadrový program. Takisto sa musia skončiť útoky na Izrael a ďalšie štáty v regióne Perzského zálivu.
Kancelár zablahoželal americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi k „tomuto diplomatickému prielomu“ v rokovaniach s Iránom a uviedol, že teraz je potrebné „cieľavedome implementovať“ všetky dohodnuté body. Podľa Merza môže dohoda prispieť k oživeniu svetovej ekonomiky a k stabilizácii Blízkeho východu. Nemecká vláda bude podľa neho naďalej podporovať všetky príslušné diplomatické iniciatívy.
Generálny tajomník OSN António Guterres privítal mierovú dohodu, trvalé prímerie a znovuotvorenie Hormuzského prielivu ako „rozhodujúci krok“ k riešeniu konfliktu na Blízkom východe. „Generálny tajomník dúfa, že obe strany využijú tento nový impulz a zintenzívnia svoje úsilie o konečné urovnanie konfliktu,“ uviedol Guterres vo vyhlásení, ktoré zverejnil jeho hovorca Stéphane Dujarric.