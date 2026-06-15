Moderátori ako luxusný tovar! Za jeden večer zhrabnú tisíce eur: Koľko si účtujú za moderovanie?

BRATISLAVA - Pozvať si na ples, firemný večierok či mestské slávnosti známu tvár už dávno nie je výsadou veľkých spoločností. Kto však túži po populárnom moderátorovi, musí rátať s tým, že si poriadne priplatí. Honoráre sa totiž šplhajú až do astronomických výšok.
O známe osobnosti je pritom stále veľký záujem. Agentúry, ktoré sa sprostredkovaniu moderátorov venujú, evidujú každý mesiac desiatky dopytov. Medzi žiadané mená u sašich susedov patria napríklad Libor Bouček, Jiří Mádl či David Gránský. Celebrity pritom nemoderujú len prestížne galavečery, ale čoraz častejšie aj plesy, firemné akcie, mestské slávnosti či súkromné oslavy.
A koľko si za takéto vystúpenie účtujú? Výsledná suma závisí od viacerých faktorov – od dĺžky programu cez náročnosť podujatia až po individuálne požiadavky organizátorov. Kým pri kratšom moderovaní sa honoráre pohybujú v stovkách eur, pri veľkých spoločenských podujatiach môžu presiahnuť aj hranicu 12-tisíc eur.
Zaujímavosťou je, že neplatí jednoduché pravidlo, podľa ktorého musí byť najznámejšia osobnosť automaticky aj najdrahšia. Konečnú cenu ovplyvňuje viacero okolností a každý prípad sa posudzuje individuálne, píše český denník Aha!
Niektoré známe tváre navyše pri charitatívnych podujatiach výrazne znižujú svoje nároky. V niektorých prípadoch si dokonca nechajú preplatiť len cestovné náklady. Ak však ide o komerčné podujatie, organizátori musia počítať s tým, že za niekoľko hodín práce môžu zaplatiť sumu, ktorú mnohí ľudia nezarobia ani za niekoľko mesiacov.
Osobitnou kapitolou sú najväčšie hviezdy šoubiznisu. Medzi nimi sa často spomína aj Leoš Mareš, ktorého meno je dlhodobo spájané s nadštandardnými honorármi. Práve takéto osobnosti dokazujú, že známe meno môže mať na trhu mimoriadnu hodnotu a organizátori sú zaň ochotní zaplatiť nemalé peniaze. V prípade Mareša sa skloňujú sumy ako 20.000 eur za jedno vystúpenie. Áno, čítate správne - pre bežného Slováka táto suma predstavuje ročný príjem.
Zdá sa, že záujem o známe tváre len tak neopadne. A hoci sa sumy za moderovanie môžu zdať astronomické, pre mnohých organizátorov sú investíciou, ktorá sa vyplatí.
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