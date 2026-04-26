KLAMSTVO v oblakoch? Letuška odhalila, prečo je First Class na mnohých letoch len DRAHÝ PODVOD!

LONDÝN – Priplatiť si za lepšie miesto v lietadle sa nemusí vždy vyplatiť. Skúsenosti letušiek a pilotov ukazujú, že rozdiel medzi tým, čo aerolinky sľubujú, a tým, čo cestujúci skutočne dostanú, býva často výrazný.
Bývalá letuška a dnes pilotka Rachel Maxwellová upozorňuje, že najmä krátke lety môžu sklamať. „Cestujúci si často myslia, že dostanú plne sklopné sedadlo, no to je dostupné len na diaľkových trasách,“ vysvetlila. Problémom je aj to, že aerolinky používajú rovnaké označenie „first class“ bez ohľadu na dĺžku letu.
Ako informuje portál HuffPost, na menších lietadlách, ktoré obsluhujú krátke trasy, je podľa nej realita často ďaleko od očakávaní. Priestory sú stiesnené, nie vždy je k dispozícii teplé jedlo a dokonca môže chýbať aj miesto na príručnú batožinu. V niektorých prípadoch tak cestujúci platia za komfort, ktorý sa výrazne nelíši od ekonomickej triedy.
Ktoré sú najlepšie sedadlá?
Ako výhodnejšiu alternatívu odporúča napríklad sedadlá pri núdzových východoch, ktoré ponúkajú viac miesta na nohy. „Ak ide niekomu len o nápoje zdarma, za ušetrené peniaze si ich môže kúpiť oveľa viac,“ dodala. Podľa nej sa viac oplatí investovať do služieb mimo lietadla, napríklad do programu Global Entry alebo prístupu do letiskových salónikov, ktoré prinášajú reálny komfort ešte pred odletom.
Podobný názor má aj bývalý palubný sprievodca Jay Robert, ktorý upozorňuje na rozdiely medzi americkými a európskymi aerolinkami. „First class na domácich letoch v USA je v skutočnosti skôr prémiová ekonomická trieda,“ tvrdí. Problém podľa neho spočíva aj v službách. Kým v Európe a na iných trhoch obsluhujú prémiové kabíny najskúsenejší členovia posádky, v USA to býva často naopak.
Čo pri kombinovaných letoch?
Ďalšie sklamanie môže prísť pri kombinovaných letoch. Cestujúci si napríklad zaplatia biznis triedu na transatlantickom lete, no pri prestupe na krátku európsku linku ich čaká len upravené ekonomické sedadlo. „Ľudia často platia dvojnásobok ceny za prakticky rovnaké miesto,“ upozorňuje Robert.
Letušky zároveň varujú aj pred ďalšími výdavkami počas letu. Podľa bývalého palubného sprievodcu Jeremy Shepherd sa napríklad nákupy v duty-free zóne málokedy oplatia. „Väčšina produktov nie je skutočne lacnejšia, ide skôr o pohodlie než výhodnú kúpu,“ uviedol. Podobne kritizuje aj palubné Wi-Fi pripojenie, ktoré býva nespoľahlivé a často nefunguje podľa očakávaní. Záver odborníkov je jednoznačný – nie každý upgrade má skutočnú hodnotu. Kým niektoré služby môžu cestovanie spríjemniť, iné predstavujú skôr drahý kompromis. Pre mnohých cestujúcich sa tak oplatí investovať inde – napríklad do pohodlia na letisku alebo lepšieho plánovania samotnej cesty.