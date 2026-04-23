Tragická zrážka vlakov: Hlásia už 17 zranených! Viacerí sú v kritickom stave a bojujú o život

KODAŇ - Zrážka dvoch vlakov v Dánsku si vo štvrtok podľa miestnej polície vyžiadala viacero zranených. Dva vlaky do seba narazili na železničnej trati medzi mestami Hilleröd a Kagerup zhruba 40 kilometrov severne od Kodane, informujú o tom agentúry AP a DPA.
Aktualizované 9:10 - Kolízia vlakov, ku ktorej došlo vo štvrtok v skorých ranných hodinách severne od dánskej metropoly Kodaň, si vyžiadala celkovo 17 zranených, uviedli miestne úrady. Štyria z nich sú podľa tlačovej agentúry Ritzau v kritickom stave. Informuje o tom agentúra DPA. Dva vlaky do seba narazili na železničnej trati medzi mestom Hilleröd a obcou Kagerup zhruba 40 kilometrov od hlavného mesta. Príčina kolízie zatiaľ nie je známa. Trať a jej okolie polícia uzavrela. Na mieste sa nachádza množstvo sanitiek, policajných a hasičských vozidiel. Zdroje spomedzi záchranných zložiek pre televíziu TV2 uviedli, že vlaky sa podľa všetkého „zrazili v relatívne vysokej rýchlosti“.
„Ide o dva lokálne vlaky, ktoré sa čelne zrazili,“ potvrdil agentúre Reuters aj jeden z hovorcov kodanského hasičského zboru s tým, že všetkých cestujúcich sa z vozňov podarilo vyslobodiť a nikto nezostal zakliesnený. Starostka neďalekého mesta Gribskov Trine Egetvedová v príspevku na Facebooku uviedla, že niektorí zo zranených boli letecky prevezení do nemocnice. Ako dodala, k nehode došlo na miestnej železničnej trati, ktorú využíva mnoho obyvateľov Gribskova - zamestnancov a školákov.
