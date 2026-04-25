Skrytý poklad v Montane: Príbeh o NAJORIGINÁLNEJŠEJ žiadosti o ruku, ktorá sa začala v obyčajnej bani

MONTANA - Namiesto kúpy drahého zásnubného prsteňa zvolil jeden muž netradičné riešenie a požiadal svoju partnerku o ruku prostredníctvom zafírového štrku z bane v Montane. Používatelia sociálnej siete oceňujú jeho kreatívny a úsporný nápad a nadšene ho chvália.
V súčasnosti nie je pre niektorých reálne minúť tisíce za zásnubný prsteň. Istý muž sa preto rozhodol ušetriť peniaze a priateľke ako dôkaz celoživotnej lásky daroval 45 kilogramov štrku. Budúca nevesta bola nadšená a zverejnila príspevok na fóre r/Gemstones na Reddite, kde pridala fotografiu kopy viacfarebných kamienkov zo zafírovej bane v meste Philipsburg v Montane.
Vybrali tie najlepšie kúsky
Obaja ich spolu s rodinou a najbližšími priateľmi preosievali, aby napokon vybrali tie najlepšie kúsky a poslali ich na úpravu a čistenie. „Konečne sme ich dali tepelne upraviť a som nimi posadnutá! Zo zhruba 105 kameňov, ktoré sa našli v štrku, sme nakoniec získali 43 kúskov v kvalite drahokamu. Najväčší z nich má štyri karáty. Ďalším krokom je zúžiť výber, nechať štyri alebo päť a z nich vybrúsiť môj prsteň,“ vysvetlila autorka príspevku pod fotografiou. Používatelia Redditu boli nadšení a v komentároch chválili muža za jeho kreatívny a úsporný prístup.
Nie síce je známe, koľko celý tento proces stál, no určite to bolo lacnejšie ako priemerná cena zásnubného prsteňa. „Čože!!!! Toto je neuveriteľne skvelé! Môžete z toho urobiť toľko šperkov!“ napísal jeden komentujúci. „Bola by som poctená,“ stálo v ďalšom komentári. „Sú nádherné a toto musí byť jeden z najmilších a najoriginálnejších návrhov na zásnuby, o akých som kedy počula!“ rozplýval sa iný používateľ. „Bože, to je úžasné! Možno by si mohla nájsť zhodujúcu sa sadu zafírov a urobiť si k tomu aj náušnice,“ navrhol ďalší.