PS stratilo náskok a už nie je v čele: V aprílovom PRIESKUME sa šplhá nahor aj Republika, tento tábor má väčšinu!

BRATISLAVA - Volební lídri v pravidelných prieskumoch verejných preferencií bojujú o priazeň voličov. Kým v posledných mesiacoch bola na čele dlhodobo strana Progresívne Slovensko, zdá sa, že karta sa otočila na pôvodnú stranu. V čele je totiž opäť Smer-SD, ktorý by v apríli veľmi tesne vyhral parlamentné voľby, no väčšinu by nemal.
Prieskum realizovala agentúra SANEP pre televíziu TA3.
Ak by sa voľby konali v polovici apríla, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 20,5 percenta voličov. Druhým hráčom by bolo Progresívne Slovensko, ktoré má veľmi tesne za Smerom 19,7 percenta hlasov. Treťou by bola rastúca Republika s 12,1 percentami preferencií.
Štvrté miesto by patrilo koaličnému Hlasu-SD s 8,2 percentami hlasov a za ním by bolo Hnutie Slovensko so 7,4 percentami hlasov. Liberáli z SaS by získalo 6,9 percenta a KDH 6,3 percenta hlasov. Posledným hráčom v parlamente je už dlhodobo veľmi tesne strana Demokrati, konkrétne 5,5 percenta.
Do parlamentu by sa nedostala koaličná SNS so 4,1 percentami hlasov, Maďarská Aliancia s 3,9 percentami hlasov a Sme rodina s 3,1 percentami hlasov, pričom by však všetci traja dosiahli na štátny 3-percentný príspevok.
Väčšinu by skladala opozícia
Podľa záverov prieskumu by Smer síce vyhral voľby, no väčšinu by skladala opozícia, pričom tú by nemala ústavnú, ale len jednoduchú a navyše by ju musela skladať s Hnutím Slovensko Igora Matoviča. Prieskum bol realizovaný od 15. do 20. apríla 2026 na 2 150 respondentoch.