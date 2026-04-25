Pôsobí empaticky a chápavo? Možno je to len MASKA! Psychológ odhalil TAKTIKU moderných zlatokopov

VIEDEŇ – Zlatokopstvo, teda nadväzovanie vzťahov primárne z finančných dôvodov, bolo dlhodobo vnímané ako stereotypne ženské správanie. Nová štúdia však naznačuje, že tento obraz je neúplný a zavádzajúci. Výskumníci z Behavioral and Social Sciences Institute vo Viedni upozorňujú, že rovnaké správanie sa objavuje aj u mužov – a v niektorých prípadoch dokonca častejšie.
Tím vedený psychológom Lennart Freyth analyzoval správanie viac než 350 respondentov vo veku približne 30 rokov, pričom sledoval ich preferencie vo vzťahoch – konkrétne, či uprednostňujú finančné zabezpečenie partnera pred emocionálnou blízkosťou.
Výsledky ukázali, že zlatokopstvo nie je viazané na jedno pohlavie, píše New York Post. Naopak, vyššie sklony k tomuto správaniu vykazovali najmä muži s ľavicovou politickou orientáciou a neheterosexuálnou identitou. Celkovo platí, že neheterosexuálni respondenti a ľavicovo orientovaní jedinci mali väčšiu tendenciu uprednostňovať finančný prospech vo vzťahoch než heterosexuáli či politickí centristi a pravicovo orientovaní ľudia.
Pozor na osobnostné črty
Vedci zároveň upozorňujú, že zlatokopstvo úzko súvisí s určitými osobnostnými črtami. Medzi najčastejšie patria narcizmus, psychopatické sklony či vysoké sebahodnotenie v „partnerskom trhu“. U žien sa navyše objavila aj súvislosť so sadizmom, čo výskumníci označili za špecifický faktor v tejto skupine. Respondenti odpovedali na otázky typu, či by uprednostnili „bohatého, ale neverného partnera“ pred „verného, no finančne nestabilného“. Analýza ukázala, že ľudia s vyšším sklonom k zlatokopstvu častejšie volili materiálne zabezpečenie pred emocionálnou stabilitou.
Kde žijú?
Výskum tiež naznačuje, že „zlatokopi“ majú tendenciu žiť vo veľkých mestách a často ide o študentov alebo mladých ľudí. Podľa autorov štúdie ide o stratégiu, ktorá môže byť čiastočne prepojená s manipulatívnym správaním a snahou maximalizovať osobný prospech.
Freyth zároveň varuje pred tzv. „performatívnymi mužmi“ – teda takými, ktorí sa navonok prezentujú ako empatickí a citliví, no v skutočnosti sledujú finančné záujmy. „Títo muži si zvyšujú svoju atraktivitu tým, že pôsobia starostlivo a chápavo. Vďaka tomu ich ženy nevnímajú ako riziko,“ vysvetlil. Záver výskumu je jednoznačný: stereotyp zlatokopa ako výlučne ženského fenoménu neobstojí. Finančne motivované vzťahy sú komplexnejšie a zahŕňajú širšie spektrum správania naprieč pohlaviami aj spoločenskými skupinami.