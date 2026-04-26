Ferenčák v živom vysielaní ŠOKUJE: Zbili ma na ulici! Krvavý útok sa vraj odohral za prítomnosti jeho dcéry!

BRATISLAVA - Čerstvo z Hlasu-SD vylúčený poslanec a primátor Kežmarku Ján Ferenčák sa počas víkendovej diskusnej relácii priznal k vážnemu incidentu. Počas víkendu mal byť napadnutý, a to aj za prítomnosti jeho dcéry!

Ferenčák tieto udalosti popísal vo vysielaní relácie Politika 24 v televízii JOJ 24"Chcem vám dať jedno vyhlásenie," povedal exkluzívne vo vysielaní poslanec. "Včera (v sobotu 25. apríla, pozn.r ed.) som bol napadnutý. Bol na mňa spáchaný fyzický útok. Ľudia, to najprv skúšali cez bezpečnostné zložky. Potom chceli mňa a moju rodinu diskreditovať trestnoprávne a potom cez médiá," pokračoval Ferenčák, ktorý sa nechcene zviditeľnil videom z garáže, kde malo prebiehať k výmene veľkej finančnej transakcie v hotovosti.

Útok a inzultovanie za prítomnosti jeho dcéry

Poslanec však neskončil a pokračoval v popisovaní desivej soboty. "Vyústilo to včera do fyzického ataky zo strany osoby, ktorá si na mňa počkala. V prítomnosti mojej dcéry. Bol som inzultovaný úderom do hlavy. Spadol som. Ak by som nespadol, možno by ten útok pokračoval," šokoval vo vysielaní Ferenčák, ktorého len nedávno vylúčili zo strany Hlas-SD.

Keď sa vraj postavil a tiekla mu krv, videl, ako tento údajný útočník uteká preč. Počas toho sa mu mala aj krútiť hlava. "Utekal späť do miestnosti, kde sa končilo jedno podujatie. To dno, kam tí ľudia sú schopní zájsť, bolo včera prerazené," posťažoval sa vraj ohrozený poslanec.

Okamžite sa podľa vlastných slov obrátil na policajné orgány. "Volal som aj mestskú a štátnu políciu. Mestská polícia prišla do 5 minút. Štátna polícia, keď som incident nahlásil o 22:52 hodine, tam mi povedali, že má lokalizujú ohľadom útoku. Povedal som, že som bol napadnutý statným mužom," pokračoval Ferenčák.

Najskôr dotyk na ramene a potom vraj prišla päsť do tváre, Ferenčák mal spadnúť na zem

"Neviem, kto to bol. Bola to osoba, ktorá ma podlo a zozadu zákerne napadla. Cítil som, ako sa ma niekto dotkol ramena. Dostla som priamy úder do tváre, zubov a do nosa. Okamžite som spadol na zem a najhoršie na tom je, že to všetko v prítomnosti mojej dcéry," pokračoval Ferenčák, ktorý mal spätný telefonát od štátnej polície dostať o 0:41 hodine, teda o takmer dve hodiny neskôr. Po tomto incidente sa pýta, prečo to trvalo tak dlho.

"Pri tom páchateľovi je otázka, či ma čakal a či bol pripravený, alebo či to mám vnímať ako odkaz po tom neúspešnom hlasovaní. Išlo o zákony ako o kataster alebo iné. Na mňa sú stále nasadené bezpečnostné zložky a stále sa pohybujú v mojom regióne. Mám na to priame informácie, ktoré som povedal, že poskytnem, ak vo vedení polície nebude Matúš Šutaj Eštok a šéf inšpekcie Branislav Zurian," popisoval udalosti nezaradený poslanec s tým, že útočníkovi ani nevidel do tváre. "Využil príležitosť masy ľudí, ktorá tam bola a tak ušiel. Musím povedať aj to, že moju mamu už prepustili z JIS-ky, ale jej návrat do bežného života bude prebiehať ešte niekoľko týždňov," posťažoval sa Ferenčák, ktorý zopakoval údajné slová o tom, že si má dať "pozor na náhody".

Poslanec vraj pociťuje naďalej bolesti a závrate a bol ošetrený na pohotovosti

Poslanec teraz zvažuje, či požiada o ochranu. Nedôveruje však štátnym zložkám, a preto nepovedal, či o ňu požiada. Polícia podľa neho začala trestné stíhanie. "Večer mi volali, aby sme o druhej alebo o pol tretej ráno spravili rekonštrukciu deja," povedal Ferenčák s tým, že momentálny stav je už v trestnom stave a konaní. "Ak tú osobu vypátrajú, možno nám povie, kto si to objednal," povedal Ferenčák s tým, že ho ošetrili na pohotovosti a má odporúčanie na ďalšie ošetrenia a stále pociťuje bolesti hlavy a závrate. Tieto podľa vlastných slov už absolvuje v Bratislave. Mal by ich absolvovať v čo najskoršom stave, no vybral si televíziu, aby o tomto incidente prednostne porozprával verejnosti.

"Mňa títo ľudia nezastrašia. Ak zastrašia mňa, tak si budú môcť dovoľovať voči komukoľvek na Slovensko," uzavrel. Ten ešte vyjadril počudovanie nad tým, že mal šéf zvodky komunikovať s niekym mobilom a posielať SMS správy.

Článok budeme aktualizovať a zistťujeme aj stanovisko ministerstva vnútra a policajného zboru.

