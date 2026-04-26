Otvorili 1600 rokov starú múmiu a zostali v nemom úžase: To, čo UKRÝVALA v hrudi, prepisuje dejiny!

KÁHIRA - Nečakané spojenie starovekých civilizácií prekvapilo archeológov. V egyptskej múmii totiž objavili text, ktorý by ste skôr čakali v gréckej knižnici než v pohrebnej komore.
Výskumný tím z Barcelonskej univerzity narazil v Egypte na mimoriadny objav – múmiu z obdobia rímskej nadvlády, v ktorej sa ukrýval papyrus s časťou Homérovho eposu „Iliada“. Na nález upozornil portál Live Science, pričom odborníci ho označujú za výnimočný. Text v gréčtine zachytáva úsek z druhej knihy slávneho diela a obsahuje aj známy zoznam lodí, ktoré sa zúčastnili výpravy proti Tróji. Papyrus bol uložený priamo v tele zosnulého, pravdepodobne ako súčasť balzamovacieho procesu.
V rímskom období sa totiž pohrebné praktiky v Egypte mierne odlišovali od starších tradícií. Namiesto ukladania orgánov do kanopických nádob ich kňazi často nahrádzali výplňovými materiálmi a papyrusmi, ktoré následne uzatvorili v telesnej dutine a zapečatili. Ako vysvetlil profesor Ignasi-Xavier Adiego z Barcelonskej univerzity, nejde o prvý prípad nálezu papyrusov v múmiách. Doteraz však obsahovali najmä texty s magickým alebo náboženským významom, nie literárne diela tohto typu.
Múmia pochádza z pohrebiska v dnešnom meste Al-Bahnasa, ktoré bolo v staroveku známe ako Oxyrhynchus. Nález sa datuje približne do obdobia pred 1600 rokmi, keď bol Egypt súčasťou Rímskej ríše – od roku 30 pred n. l. až do roku 641 n. l.
Niekoľko zaujímavostí
Archeológovia na tomto mieste objavili už aj viacero ďalších zaujímavostí. Medzi nimi boli napríklad múmie so zlatými jazykmi, ktoré mali podľa staroegyptských predstáv pomôcť zosnulým komunikovať v posmrtnom živote. Počas posledných vykopávok v roku 2025 pribudli ďalšie tri zlaté jazyky a jeden vyrobený z medi, uvádza egyptské ministerstvo cestovného ruchu a pamiatok.
Zlato malo pre starovekých Egypťanov symbolický význam – spájali ho s telami bohov. Prečo bol v jednom prípade použitý iný kov, zatiaľ nie je jasné. Rovnako ostáva otázne, či aj múmia s papyrusom obsahovala takýto jazyk. Výskum nálezu naďalej pokračuje.