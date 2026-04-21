Keď sa zapne autopilot, začína sa úplne iný príbeh: Letuška odhalila PIKANTNÉ detaily z kokpitu! ČO sa tam deje?!

USA - Za zatvorenými dverami kokpitu sa vraj občas odohrávajú veci, o ktorých pasažieri nemajú ani potuchy. Niektoré výpovede členov posádky naznačujú, že realita letu môže byť o niečo pestrejšia, než sa na prvý pohľad zdá.
Kým väčšina cestujúcich počas letu sleduje filmy alebo čaká na občerstvenie, medzi členmi posádky môže podľa niektorých svedectiev dochádzať aj k nečakaným situáciám. Ako informuje New York Post, viaceré letušky a anonymní zamestnanci aerolínií tvrdia, že medzi pilotmi a palubným personálom sa občas vytvoria bližšie vzťahy – dokonca aj priamo počas služby.
Bývalá letuška Cierra Misttová sa o svoje skúsenosti podelila na sociálnych sieťach. Podľa nej nie je takzvaný „mile high club“ výlučne záležitosťou pasažierov, ale môže sa týkať aj samotnej posádky. Tvrdí, že niektorí členovia tímu si vedia nájsť chvíľu súkromia aj vo výške tisícov metrov nad zemou.
Zároveň vysvetlila, že pravidlá na palube sú pomerne striktne nastavené – v kokpite musia byť vždy minimálne dvaja ľudia. Ak jeden z pilotov odíde, jeho miesto dočasne zaujme iný člen posádky. Práve tieto situácie podľa nej niekedy vytvárajú priestor na menej formálne interakcie. Misttová naznačila, že takéto momenty si vyžadujú dôveru medzi kolegami a tiež vhodné podmienky, napríklad pokojný priebeh letu. Podľa jej slov cestujúci o ničom netušia a všetko prebieha bez narušenia chodu lietadla, ktoré je počas väčšiny letu riadené autopilotom.
Tieto tvrdenia však vyvolávajú aj kritiku. Niektorí členovia palubného personálu upozorňujú, že podobné správanie môže pôsobiť neprofesionálne a nevhodne, najmä ak by malo ovplyvniť pracovné povinnosti. Príbehy zo zákulisia lietania tak opäť ukazujú, že aj za bežnou rutinou sa môžu skrývať nečakané momenty – hoci pre väčšinu cestujúcich zostávajú úplne neviditeľné.