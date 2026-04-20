Zomrela legenda Slovenskej televízie: Pamätať si ju budete z týchto relácií

BRATISLAVA - Gabriela Kopicová zomrela vo veku 90 rokov. Ako dramaturgička sa výrazne podieľala na tvorbe obľúbených zábavných i detských relácií, stála aj za vznikom charitatívneho projektu Konto nádeje.
STVR so zármutkom prijala správu, že v piatok vo veku 90 rokov zomrela dlhoročná dramaturgička Slovenskej televízie Gabriela Kopicová. Pôsobila v redakciách zábavy, ako aj v tvorbe pre deti a mládež. Informáciu pre STVR potvrdila jej dcéra Beata Havranová.
S menom Gabriely Kopicovej sa spájajú legendárne televízne relácie ako Snívajte s nami, Večer Milana Markoviča či Televízny klub mladých. Bola tiež zakladateľkou charitatívneho projektu Konto nádeje, zameraného na pomoc zdravotne znevýhodneným deťom.
Jej osobnosť si prostredníctvom STVR pripomenieme na Dvojke v utorok 21. apríla podvečer (o 17.30) filmovým portrétom Nešťastná šťastná Hana Hegerová.