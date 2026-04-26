Nedeľa26. apríl 2026, meniny má Jaroslava, zajtra Jaroslav

Herec zo Sám doma je už 14 rokov pripútaný na invalidný vozík: FOTO Pohľad naňho láme srdce

© Zoznam/lv © Zoznam/lv

LOS ANGELES - Herec Tim Curry, známy z kultových filmov ako Sám doma 2: Stratený v New Yorku či hororu To, už roky bojuje s následkami vážnej mozgovej príhody. Napriek tomu nestráca chuť do života a prednedávnom oslávil svoje 80. narodeniny.

Herec Tim Curry, ktorého si Slováci pamätajú najmä ako nezabudnuteľného hotelového recepčného z filmu Sám doma 2: Stratený v New Yorku, je už 14 rokov na invalidnom vozíčku. V roku roku 2012 ho totiž naň pripútala ťažká mozgová príhoda. Aj napriek zdravotným problémom sa z času na čas ukáže na verejnosti. Inak to nebolo ani tentoraz.

Prednedávnom herec oslávil svoje okrúhle 80. narodeniny. Oslávil ich pokojne – na obede v podniku v severnom Hollywoode. Spoločnosť mu robil opatrovateľ, ktorý mu pomáha v každodennom živote. Curry si však zvládne elektrický vozík do veľkej miery ovládať aj sám. Aj tento detail svedčí o jeho odhodlaní zachovať si čo najväčšiu mieru samostatnosti.

Fanúšikovia si ho pamätajú nielen pre ikonické filmové úlohy, ale aj pre jeho výraznú tvár, charizmu a nezameniteľný hlboký hlas. Práve hlas sa stal jeho silnou stránkou aj v období, keď mu zdravotný stav už neumožňuje náročné natáčanie pred kamerou. Curry sa totiž naďalej venuje dabingu a prepožičiava hlas animovaným postavám. Pohľad na kedysi energického herca pripútaného na vozík ale láme srdce.

Viac o téme: Tim Curry
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Beyoncé
Beyoncé a Jay Z balia kufre: Tajný plán na útek z USA a zámoček za milióny vo Francúzku?
Zahraniční prominenti
22 rokov od premiéry
22 rokov od premiéry Modernej popolušky: Hlavná hviezda nestarne... Wau, stále krásna!
Zahraniční prominenti
Jack Nicholson
Jack Nicholson oslávil 89-ku: Po rokoch hýrenia a sukničkárstva vyzerá... takto!
Zahraniční prominenti
Madonna
Madonna po mega koncerte prosí o pomoc: Zmizla jej dôležitá vec... Ponúka finančnú odmenu!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Posledné predstavenie Ďurovčíkovej manželky Barbory: Veľká rozlúčka s kariérou!
Prominenti
Hokejista Samuel Šramatý po zápase s Fínskom
MS v hokeji
Tréner Martin Dendis po zápase s Fínskom
MS v hokeji

Domáce správy

Aktualizujeme Ján Ferenčák
Ferenčák v živom vysielaní ŠOKUJE: Zbili ma na ulici! Krvavý útok sa vraj odohral za prítomnosti jeho dcéry!
Domáce
Mladý cyklista si po
Domáce
FOTO SHMÚ upozorňuje na silný
Domáce
Meteorológovia varujú: Silný vietor a mráz hrozia na horách aj v nížinách stredného a severného Slovenska
Regióny

Zahraničné

FOTO Už sa vie, kto
Zahraničné
Dráma na letisku: Motor
Zahraničné
FOTO BIZÁRY na Trumpovej nebezpečnej
Zahraničné
FOTO Svetoví lídri sú v
Zahraničné

Prominenti

Ján Ďurovčík s manželkou
Domáci prominenti
Herec zo Sám doma
Zahraniční prominenti
Osobnosti narodené 26. apríla
Sú slávni, úspešní a narodení v rovnaký deň: Ktorí ďalší kolegovia Kramára sa narodili 26. apríla?
Osobnosti
Charlotte Gottová a Dua
Dcéra Karla Gotta a Dua Lipa majú toho spoločného viac, ako by ste čakali: Neuveríte, čo to je!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

KLAMSTVO v oblakoch? Letuška
Zaujímavosti
Otvorili 1600 rokov starú
Zaujímavosti
Koniec prekvapeniam v spálni?
Zaujímavosti
Čo sa deje s
vysetrenie.sk

Dobré správy

FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Domáce
Uvažujete nad zmenou banky
Domáce
Zdroj: Henima
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
plnielanu.sk
Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Posledná chmeľnica na Slovensku bojuje o prežitie: Pomôže táto novinka?
Domáce

Ekonomika

Smutné výročie Černobyľu: Ako sa to mohlo stať? Pozrite si najväčšiu jadrovú katastrofu na záberoch, z ktorých mrazí! (foto)
SOI varuje pred bicyklom zo známeho obchodu: Radšej na ňom nejazdite!
Viete rozlúštiť bežne používané skratky ako DPH, HDP či IBAN? Otestujte sa! (kvíz)
Tvrdá facka pre Slovensko: Svetová agentúra nám pre rastúce dlhy práve zhoršila vysvedčenie!
Šport

Ďalšia tvrdá rana pre slovenskú reprezentáciu! Na MS nepríde očakávaná posila z NHL
Reprezentácia
VIDEO Česi zažívajú obrovskú blamáž: Prekvapilo padli s outsiderom po napínavej bitke
MS v hokeji do 18 rokov
VIDEO Carolina s prehľadom postúpila, Minnesota zdramatizovala sériu, Crosbyho Pittsburgh žije
Zostrihy NHL
VIDEO Hokejová dráma so smutným koncom! Slováci siahali na ďalší skalp favorita
MS v hokeji do 18 rokov

Auto-moto

Mesto Komárno navrhlo v súvislosti s opravou Vážskeho mosta balík opatrení
Doprava
Nitriansky kraj zrekonštruoval most na ceste III. triedy
Doprava
TEST: BMW X3 M50i xDrive - dlhý názov pre vašu radosť, váš Bavor!
Klasické testy
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
Doprava

Kariéra a motivácia

Osobná značka zamestnanca na LinkedIn: Kde je hranica medzi slobodou a lojalitou?
Networking
Prvý deň v novej práci: Ako prežiť „nováčikovskú trému“ a urobiť dobrý dojem
Mám prácu
Personalizované benefity: Prečo sa už „balíčky pre všetkých“ nevyplácajú?
Motivácia
Odchádzate z práce? Rozlúčte sa ako profesionál a nespáľte si mosty
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

U nás túto omáčku voláme TEKUTÉ ZLATO. Ideálna na šťavnaté kuracie mäso.
Tvarohové rezy s jahodami. Dezert, ktorý si zamilujete na prvé ochutnanie.
Kakaová roláda bez múky? Vyskúšajte bezlepkovú roládu s tvarohovým krémom a jahodami!
Koláče a torty
Zabudnite na suché kuracie! Plnené kuracie kapsy posunú váš obed na vyšší level.
Kuracie prsia

Technológie

Emoji nie sú také nevinné, ako vyzerajú. Vedci sa pozreli na to, ako na ne reaguje ľudský mozog
Veda a výskum
Krstný otec AI, ktorý stál pri jej zrode, teraz varuje: Nevie, či ľudstvo po boku superinteligencie vôbec prežije
Umelá inteligencia
USA nasadzujú ukrajinský systém Sky Map: reagujú na miliardové straty po dronových útokoch
Výzbroj a zbrane
Nové experimentálne látky dokázali zlikvidovať „zombie bunky“ v nádoroch. Vedci im vypli ochranný štít, ktorý ich držal pri živote
Veda a výskum

Bývanie

Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to
Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma
Pre kutilov

Opäť nízke nočné teploty? Pri zakrývaní rastlín pozor na tieto časté chyby
Záhrada
Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
Izbové rastliny
Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Okrasná záhrada
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tento
Chudnutie a diéty
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ján Ferenčák
Domáce
Už sa vie, kto
Zahraničné
BIZÁRY na Trumpovej nebezpečnej
Zahraničné
Mrazivé čakanie na predpoveď
Domáce
Ďalšie zo Zoznamu