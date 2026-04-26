Herec zo Sám doma je už 14 rokov pripútaný na invalidný vozík: FOTO Pohľad naňho láme srdce

LOS ANGELES - Herec Tim Curry, známy z kultových filmov ako Sám doma 2: Stratený v New Yorku či hororu To, už roky bojuje s následkami vážnej mozgovej príhody. Napriek tomu nestráca chuť do života a prednedávnom oslávil svoje 80. narodeniny.
Herec Tim Curry, ktorého si Slováci pamätajú najmä ako nezabudnuteľného hotelového recepčného z filmu Sám doma 2: Stratený v New Yorku, je už 14 rokov na invalidnom vozíčku. V roku roku 2012 ho totiž naň pripútala ťažká mozgová príhoda. Aj napriek zdravotným problémom sa z času na čas ukáže na verejnosti. Inak to nebolo ani tentoraz.
Prednedávnom herec oslávil svoje okrúhle 80. narodeniny. Oslávil ich pokojne – na obede v podniku v severnom Hollywoode. Spoločnosť mu robil opatrovateľ, ktorý mu pomáha v každodennom živote. Curry si však zvládne elektrický vozík do veľkej miery ovládať aj sám. Aj tento detail svedčí o jeho odhodlaní zachovať si čo najväčšiu mieru samostatnosti.
Fanúšikovia si ho pamätajú nielen pre ikonické filmové úlohy, ale aj pre jeho výraznú tvár, charizmu a nezameniteľný hlboký hlas. Práve hlas sa stal jeho silnou stránkou aj v období, keď mu zdravotný stav už neumožňuje náročné natáčanie pred kamerou. Curry sa totiž naďalej venuje dabingu a prepožičiava hlas animovaným postavám. Pohľad na kedysi energického herca pripútaného na vozík ale láme srdce.
