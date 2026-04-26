Pokus o VRAŽDU v Trebišove: Polícia bola opäť na nohách, panika na ulici, zranený muž a všade bola krv!

TREBIŠOV - Zdá sa, že polícia má počas tohto víkendu skutočne viac ako dosť práce. Okrem známych medializovaných prípadov musela riešiť aj vážny pokus o vraždu na východe Slovenska. Zranený muž v oblasti hrudníka vážne krvácal po tom, ako ho zranili neznámym predmetom.
Polícia o prípade informuje na sociálnej sieti. Polícia incident hodnotí ako vážny pokus o vraždu a dokonca má v rukách už aj podozrivého.
"Včera (v sobotu 25. apríla, pozn. red.) večer boli policajti vyslaní na preverenie oznámenia, podľa ktorého sa mal pred jedným z obytných domov v Trebišove nachádzať zranený muž," informovala polícia.
Zranený muž sa bude liečiť vyše mesiaca
Podľa policajných zistení utrpel vážne zranenia v oblasti hrudníka, spôsobené doposiaľ nezisteným predmetom. "Podľa predbežnej lekárskej správy si zranenia vyžiadajú dobu liečenia do 42 dní. Osoba podozrivá zo skutku bola policajtmi na mieste zadržaná a umiestnená do cely policajného zaistenia," spresnili orgány.
Prípad si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorý začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu. "S podozrivou osobou sú aj naďalej vykonávané potrebné procesné úkony. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nateraz nie je možné poskytnúť bližšie informácie," dodali na záver.