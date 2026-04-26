Vytiahol obyčajný mobil a natočil záber tisícročia: Keď uvidíte, ako naša Zem mizne v tme, prestanete dýchať!

WASHINGTON – Jedinečný pohľad na Zem z opačnej strany Mesiaca obletel svet. Veliteľ misie Artemis II, astronaut Reid Wiseman, zverejnil video, ktoré zachytáva moment, keď sa naša planéta „ponára“ za mesačný horizont.
Zábery, ktoré zaznamenal obyčajným iPhonom, dosiahli na sociálnych sieťach viac než 12 miliónov zhliadnutí. Wiseman priznal, že išlo o neopakovateľný okamih. „Takúto príležitosť máte len raz za život,“ napísal. Video zachytáva tzv. „Earthset“ – jav podobný západu slnka, no namiesto slnka mizne za horizontom Zem. Ako píše New York Post, astronaut prirovnal zážitok k sledovaniu západu slnka na pláži, len z „najvzdialenejšieho miesta vo vesmíre“.
Zaujímavosťou je, že tento výnimočný moment nebol zaznamenaný profesionálnou kamerou, ale bežným smartfónom. Podľa Wisemana bol iPhone ideálny najmä pre svoju veľkosť, keďže cez okno spojovacieho modulu bolo možné vidieť len obmedzený výhľad. Záznam navyše nebol nijako upravovaný – ide o originálne video s osemnásobným zoomom, ktoré verne zachytáva to, čo videlo ľudské oko.
Najlepšie video, aké kedy vzniklo na iPhone
Na zábery reagovali aj ďalší odborníci. Bývalý astronaut Chris Hadfield ich označil za „najlepšie video, aké kedy vzniklo na iPhone“. Iní ocenili, že práve použitie bežného zariadenia robí celý zážitok bližší verejnosti. Misia Artemis II pritom znamenala historický míľnik. Išlo o prvý let ľudskej posádky k Mesiacu od roku 1972, keď sa skončila éra programu Apollo 17. Posádka – okrem Wisemana aj Victor Glover, Christina Koch a Jeremy Hansen – sa dostala do vzdialenosti viac než 252-tisíc míľ od Zeme, čím prekonala rekord misie Apollo 13.
Po úspešnom návrate bude NASA analyzovať získané dáta a pripravovať ďalšie kroky programu. Nasledujúca misia Artemis III má opäť obletieť Mesiac, pričom skutočné pristátie je plánované až v rámci Artemis IV, pravdepodobne v roku 2028. Dlhodobým cieľom je vybudovanie trvalej základne na Mesiaci, ktorá by mohla slúžiť ako odrazový mostík pre ďalšie misie – vrátane budúcej cesty na Mars.