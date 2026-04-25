Jedla ich 14 dní a výsledok ju šokoval: Gastroenterológ vysvetlil, čo chia semienka urobia s vaším telom a pleťou!

LONDÝN - Chia semienka patria medzi najobľúbenejšie superpotraviny. Aký majú skutočný vplyv na telo? Gastroenterológ vysvetľuje, čo sa môže stať, ak ich zaradíte do jedálnička každý deň počas dvoch týždňov. Okrem lepšieho trávenia a dlhšieho pocitu sýtosti môžete zaznamenať aj prekvapivý benefit, ktorý sa prejaví na vašej pleti.
Súčasťou vyváženej stravy s rovnomerným pomerom sacharidov a bielkovín vlákniny, vitamínov a všetkých živín, by mali byť aj chia semienka, ktoré mnohí označujú za „superpotravinu“. Konzumujú sa po tom, ako ich cez noc necháte namočené vo vode, mlieku alebo napríklad v jogurte. Výsledkom je hustá zmes podobná kaši alebo menej lichotivo vyzerajúcim žabím vajíčkam, informuje portál LADBible. Jesť ich môžete s ovocím, orechmi alebo čímkoľvek, na čo máte chuť.
Prečo sa po namočení zväčšia?
„Chia semienka dokážu absorbovať až 12-násobok svojej hmotnosti vo vode, čo pomáha udržiavať hydratáciu,“ povedal vo videu na YouTube gastroenterológ Saurabh Sethi a doplnil, že práve to je dôvod, prečo sú pre telo prospešné. Ďalej vysvetlil aj to, aký vplyv môžu mať na vaše telo, ak ich budete konzumovať každý deň. „Sú bohaté na vlákninu a omega-3 mastné kyseliny. Vďaka vysokému obsahu vlákniny sú chia semienka skvelé pre trávenie a pomáhajú predĺžiť pocit sýtosti,“ vysvetlil lekár a doplnil, že vďaka tomuto efektu môžete schudnúť.
„Môže to pomôcť pri regulácii hmotnosti.“ Po dvoch týždňoch zároveň zaregistrujete ešte jednu príjemnú zmenu: vaša pleť môže byť čistejšia ako predtým. „Chia semienka poskytujú hydratáciu a antioxidanty, ktoré prospievajú aj vašej pokožke, takže si môžete všimnúť jemné zlepšenie textúry a žiarivosti pleti.“