Na 17. krát sa jej to podarilo! Kovalčíková zmenená na nepoznanie: Z priemernej moderátorky DIVA

Jana Kovalčíková a Adam Bardy, 7. kolo Let's Dance 11 (Zdroj: TV Markíza)
BRATISLAVA - Herečka Jana Kovalčíková ukázala, že trpezlivosť a skúsenosti prinášajú výsledky. Po dvoch ročníkoch tanečnej šou Let’s Dance, počas ktorých ako moderátorka často zaváhala a pôsobila nervózne, sa konečne premenila na pravú divu.
Uplynulú nedeľu, v 7. kole tanečnej šou, bolo vidieť, že sa pred kamerou cíti oveľa prirodzenejšie. Jej moderátorské reakcie boli pohotové, sebavedomé a publikum jej prirodzenosť hodnotilo obrovským aplausom. Kovalčíková bola vtipná, nebála sa improvizácie a bolo vidieť, že si moderovanie užíva.
Jana Kovalčíková, 7. kolo Let's Dance 11 (Zdroj: TV Markíza)
Veľkú časť dojmu však urobil aj jej outfit. Jana mala na sebe nohavice s vysokým pásom, crop topový korzet bez ramienok a čiernu štólu elegantne prehodenú cez rameno. Celý look doplnil vyčesaný drdol, ktorý jej dodal sofistikovaný šmrnc. Kombinácia čiernej farby a precízneho strihu vytvorili obraz moderátorky, ktorá je nielen štýlová, ale aj sebavedomá a neprehliadnuteľná.
Jana Kovalčíková, 7. kolo Let's Dance 11 (Zdroj: TV Markíza)
Diváci šou okamžite zareagovali na sociálnych sieťach a chválili nielen jej outfit, ale aj výraznú zmenu v jej prejave. „Neviem, čo sa stalo Kovalčíkovej, ale dnes sa mi fakt páčila. Normálne, že vtipná, príjemná a pohotová moderátorka," napísala do diskusie jedna z diváčok a ďalšia ju hneď doplnila: „Konečne dobre vyzerala. Väčšinou je navlečená do handier, ktoré jej vôbec nesvedčia, ale dnes večer vyzerala perfektne." Zdá sa, že na sedemnásty pokus sa Jana Kovalčíková konečne dostala do svojej moderátorskej formy – a my jej držíme palce, aby to tak zostalo až do veľkého finále!
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ question.text }}
{{ answer.text }}
{{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }}
{{ question.text }}
Hlasovalo: {{questions[0].votes}}
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }}
{{ question.text }}
Môžete označiť viacero odpovedí.
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})
×