Nekončiaci hluk spoza spoločnej steny: Mladá rodina prosí o radu, so susedou sa dohodnúť nedokážu

BRATISLAVA - Bývanie v panelovom dome je o kompromisoch, no rodina z Ružinova sa ocitla v situácii, ktorú už vlastnými silami nevie vyriešiť. Ich dni sa začínajú pravidelne o piatej ráno, kedy ich zo spánku vytrhne hlasný zvuk rádia či televízie od susedy. Hoci sa snažili o ľudský prístup a pochopenie pre zdravotný stav staršej pani, po mesiacoch nevyspatosti a plaču malých detí priznávajú, že sú na konci so silami.

Mladá rodina s deťmi vo veku 3 a 5 rokov zdieľa spoločnú stenu so susedou z vedľajšieho vchodu. Podľa ich slov je pani pravdepodobne vážne nedoslýchavá, čo sa premieta do hlasitosti v jej byte. „Každý jeden deň vstáva okolo piatej ráno a pustí si rádio alebo televízor na takú hlasitosť, že nás to vytrhne zo spánku. Máme pocit, akoby to išlo priamo u nás v byte. Niekedy nám až vibrujú veci v kuchyni,“ opisujú situáciu rodičia pre stránku Nekŕmte nás odpadom.

Najväčšiu záťaž to predstavuje pre ich malé deti. Tie sa podľa výpovede rodičov budia vystrašené, nevyspaté a často končia v plači. Rodina priznáva, že tento stav trvá už mesiace a začína ich vážne vyčerpávať.

Nedeľná bohoslužba v spálni

Ešte intenzívnejšie sú vraj nedeľné rána. Podľa rodiny si suseda púšťa svätú omšu tak nahlas, že zvuk preniká hlboko do ich súkromia. „Máme pocit, akoby ju slúžili priamo u nás v spálni. Spať dlhšie ako do šiestej je pre nás nereálne,“ konštatujú vo svojom príspevku.

Rodina sa situáciu snažila riešiť v prvom rade susedsky a férovo. „Boli sme za ňou – keď sa dalo, slušne sme jej to vysvetlili. Reakcia bola, že ona nič nepočuje a má to takto nastavené. Skúšali sme ju presvedčiť na bezdrôtové slúchadlá, ale bezúspešne.“

Hoci situácia narúša ich základné právo na oddych, rodina sa ocitla v patovej situácii. Políciu volať odmietajú, pretože chápu, že pani má zdravotný hendikep a nerobí to zo zlomyselnosti. Zároveň však dodávajú, že dlhodobo sa takto fungovať nedá. „Najhorší je ten pocit, keď večer idú deti spať a vy už dopredu viete, že o pár hodín vás niečo opäť zobudí,“ priznávajú úprimne.

 
 

Keďže nepochodili ani u správcu, obrátili sa na verejnosť s prosbou o skúsenosti. Zaujíma ich najmä, či niekomu v podobnej situácii reálne pomohlo dodatočné odhlučnenie steny, alebo či existuje iný spôsob, ako pani pomôcť bez vyvolávania zbytočných konfliktov.

Súvisiace články

Alan Ritchson
Dráma ako zo seriálu! Slávny herec napadol suseda pred vlastnými deťmi: Incident vyšetruje polícia!
Zahraniční prominenti
Tak tento odkaz vás
Sťažoval sa na hlučné radovánky suseda s manželkou: Jeho odpoveď vás dostane, TOTO nečakal nikto!
Zaujímavosti
Muž vypustil v dome
Muž vypustil v dome dvoch hadov: Došla mu trpezlivosť so susedovým hlučným psom
Zahraničné
FOTO Ženu zaskočil odkaz od
Ženu zaskočil odkaz od susedy: Mám plné zuby vášho hlasného sexu! Ľudia sú hotoví z jej požiadavky
Zaujímavosti

