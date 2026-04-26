Nekončiaci hluk spoza spoločnej steny: Mladá rodina prosí o radu, so susedou sa dohodnúť nedokážu

BRATISLAVA - Bývanie v panelovom dome je o kompromisoch, no rodina z Ružinova sa ocitla v situácii, ktorú už vlastnými silami nevie vyriešiť. Ich dni sa začínajú pravidelne o piatej ráno, kedy ich zo spánku vytrhne hlasný zvuk rádia či televízie od susedy. Hoci sa snažili o ľudský prístup a pochopenie pre zdravotný stav staršej pani, po mesiacoch nevyspatosti a plaču malých detí priznávajú, že sú na konci so silami.
Mladá rodina s deťmi vo veku 3 a 5 rokov zdieľa spoločnú stenu so susedou z vedľajšieho vchodu. Podľa ich slov je pani pravdepodobne vážne nedoslýchavá, čo sa premieta do hlasitosti v jej byte. „Každý jeden deň vstáva okolo piatej ráno a pustí si rádio alebo televízor na takú hlasitosť, že nás to vytrhne zo spánku. Máme pocit, akoby to išlo priamo u nás v byte. Niekedy nám až vibrujú veci v kuchyni,“ opisujú situáciu rodičia pre stránku Nekŕmte nás odpadom.
Najväčšiu záťaž to predstavuje pre ich malé deti. Tie sa podľa výpovede rodičov budia vystrašené, nevyspaté a často končia v plači. Rodina priznáva, že tento stav trvá už mesiace a začína ich vážne vyčerpávať.
Nedeľná bohoslužba v spálni
Ešte intenzívnejšie sú vraj nedeľné rána. Podľa rodiny si suseda púšťa svätú omšu tak nahlas, že zvuk preniká hlboko do ich súkromia. „Máme pocit, akoby ju slúžili priamo u nás v spálni. Spať dlhšie ako do šiestej je pre nás nereálne,“ konštatujú vo svojom príspevku.
Rodina sa situáciu snažila riešiť v prvom rade susedsky a férovo. „Boli sme za ňou – keď sa dalo, slušne sme jej to vysvetlili. Reakcia bola, že ona nič nepočuje a má to takto nastavené. Skúšali sme ju presvedčiť na bezdrôtové slúchadlá, ale bezúspešne.“
Hoci situácia narúša ich základné právo na oddych, rodina sa ocitla v patovej situácii. Políciu volať odmietajú, pretože chápu, že pani má zdravotný hendikep a nerobí to zo zlomyselnosti. Zároveň však dodávajú, že dlhodobo sa takto fungovať nedá. „Najhorší je ten pocit, keď večer idú deti spať a vy už dopredu viete, že o pár hodín vás niečo opäť zobudí,“ priznávajú úprimne.
Keďže nepochodili ani u správcu, obrátili sa na verejnosť s prosbou o skúsenosti. Zaujíma ich najmä, či niekomu v podobnej situácii reálne pomohlo dodatočné odhlučnenie steny, alebo či existuje iný spôsob, ako pani pomôcť bez vyvolávania zbytočných konfliktov.