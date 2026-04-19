Nový cieľ Trumpa v Európe, kroky TEJTO krajiny označil za TRAGICKÉ: Je to drahý vtip!

americký prezident Donald Trump
americký prezident Donald Trump
WASHINGTON/LONDÝN – Americký prezident Donald Trump rozpútal spoločne s Izraelom začiatkom apríla tohto roku mohutný otvorený konflikt proti najväčšej krajine Blízkeho východu. Irán spustil odvetné letecké útoky na spojencov USA v Perzskom zálive a navyše zablokoval navyše dôležitú obchodnú trasu Hormuzský prieliv. Ceny palív išli od tej doby nahor po celom svete. Vojna v Iráne naďalej pokračuje a Trump okrem toho tlačí na európskeho spojenca, aby ťažil viac ropy.

Spoločný útok Izraela a USA na Irán z dlhodobého hľadiska spôsobil uzavretie Hormuzského prielivu (20 percent svetového vývozu ropy), čo spôsobilo nárast cien pohonných hmôt na celom svete. Všetky krajiny s otvorenými ekonomikami to už pociťujú aj v iných segmentoch. Export je drahší v každom jednom ohľade. V tejto nepriaznivej atmosfére sa ozval samotný Donald Trump, ktorý začal tlačiť na Veľkú Britániu.

Zásadné rady pre Britániu 

Americký prezident na sociálnej sieti Truth Social veľmi tvrdo opísal kroky Londýna, ktoré sa mu očividne nepozdávajú. Za príklad mu dal Nórsko a vyzval ho svojou tradičnou hláškou, aby konečne začal konať.  

"Európa zúfalo potrebuje energiu, no Británia napriek tomu odmieta spustiť ťažbu ropy v Severnom mori, v jednom z najväčších nálezísk ropy na svete. Tragédia! Aberdeen (mesto v Škótsku) by mal prekvitať. Nórsko predáva svoju ropu aj Británii, ktorá má z energetického hľadiska lepšiu polohu pri Severnom mori. Mala by vŕtať, baby, vŕtať!!! Je úplne šialené, že to nerobia."

Koniec s veternými mlynmi  

Trump okrem toho zhodnotil alternatívne zdroje energie. Konkrétne pri veterných elektrárňach, do ktorých vložili Briti v poslednom období nemalé množstvo financií, vyzval na prerušenie ďalších projektov výstavby. "A už žiadne veterné mlyny," dodal v príspevku. V minulom roku počas oficiálnej návštevy Británie dokonca označil veternú energiu za "drahý vtip". 

Web Ember však upozorňuje, že Británia je v súčasnosti lepšie chránená pred šokmi z cien plynu ako počas energetickej krízy v rokoch 2021 – 2023, a to len vďaka rozvoju solárnej a veternej energie, ktoré pomohli znížiť celkovú závislosť od zemného plynu.

Británia sa odmieta zapojiť do vojny v Iráne 

Biely dom už minulosti vyzval britského premiéra Keira Starmera, aby rozšíril ťažbu ropy a zemného plynu v Severnom mori. Začiatkom januára tohto roku dokonca obvinil britskú vládu, že znemožňuje ropným spoločnostiam expandovať v Severnom mori. Informuje o tom denník The Independent.  

Tvrdý postoj amerického prezidenta je podľa všetkého do značnej miery ovplyvnený aj otvoreným nesúhlasom Británie na zapojenie sa do vojny v Iráne. Trump počas veľkonočných sviatkov prirovnal Starmera k Nevillovi Chamberlainovi (bývalý britský premiér) a vyhlásil, že "Spojené kráľovstvo má pred sebou ešte dlhú cestu". Okrem toho ho nepriamo vysmial, keď sa Starmer údajne musel informovať u svojich ľudí na vyslanie "dvoch pokazených, starých lietadlových lodí" k Iránu. 

Británia ide napriek slovným útokom vlastnou líniou. Vláda začiatkom apríla poprela, že by dala zelenú veľkému projektu na ťažbu ropy v Severnom mori. Nestalo sa tak ani raz za posledných 10 rokov.  

