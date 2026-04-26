V Česku vydražili mimoriadne vzácny pražský desaťdukát, záujem bol aj o kremnické mince

PRAHA - Mimoriadne vzácny pražský desaťdukát Leopolda I. z roku 1661 v sobotu na aukcii v Prahe vydražili za 600.000 eur, pričom vyvolávacia cena bola 300.000 eur. Za vysoké sumy sa vydražil aj desaťdukát Leopolda I. z roku 1668 a dukát Františka Jozefa I. z roku 1880, oba razené v Kremnici. Celkovo sa v sálovej aukcii slovenského aukčného domu Macho & Chlapovič predali položky v hodnote 4,4 milióna eur. Informovala o tom PR manažérka Barbora Bognárová z agentúry Media Central.
„Priniesli sme mimoriadne kvalitný výber mincí a medailí naprieč historickými obdobiami, pričom niektoré exempláre sa na trhu objavujú len zriedkavo alebo ide o unikátne kusy. Dominantou ponuky bol práve pražský desaťdukát Leopolda I. z roku 1661, ktorý patrí medzi extrémne vzácne exempláre habsburského mincovníctva,“ povedal spoluzakladateľ aukčného domu Macho & Chlapovič Elizej Macho.
Veký záujem bol aj o historické zlaté medaily
Tento dukát z roku 1661 razený v Prahe vstupoval do dražby s vyvolávacou cenou 300.000 eur a napokon sa vydražil za 600.000 eur vrátane aukčnej prirážky. Výrazný záujem zaznamenal aj desaťdukát Leopolda I. z roku 1668 z Kremnice, ktorý sa pri vyvolávacej cene 100.000 eur predal za 228.000 eur. „Podľa našich zistení ide o najkrajší známy exemplár na trhu,“ vysvetlil Macho. Medzi najvýraznejšie položky patril aj unikátny kremnický dukát Františka Jozefa I. z roku 1880, ktorý bol vydražený za 408.000 eur. Jeho vyvolávacia cena bola 200.000 eur.
Výrazný záujem bol aj o historické zlaté medaily z obdobia vlády Františka Jozefa I., razené vo Viedni. Zlatá medaila z roku 1854 (35 dukátov), vydaná pri príležitosti svadby Františka Jozefa I. s Alžbetou Bavorskou (Sissi), sa vydražila za 102.000 eur. Medaila z roku 1855, pripomínajúca narodenie arcivojvodkyne Sofie Frederiky, sa predala za 40.800 eur. Aukcia bude pokračovať elektronickou časťou, v ktorej bude dražených ďalších takmer 1500 mincí, medailí a bankoviek.