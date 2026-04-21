Fico telefonoval s novým maďarským lídrom: Magyar na neho vytiahol PODMIENKU! Bez tohto žiadne ďalšie rokovania

BRATISLAVA - Víťaz maďarských volieb Péter Magyar podmienil akékoľvek rokovania so Slovenskom vyriešením otázky Benešových dekrétov. Uviedol to krátko po telefonáte so slovenským predsedom vlády Robertom Fico. O spoločnom telefonáte prehovoril aj Fico, ktorého zaujíma v prvom rade postoj nového maďarského vedenia k znovuotvorenia ropovodu Družba.
Fico po telefonáte s víťazom maďarských volieb Péterom Magyarom vyzdvihol hlavne záujem spolupracovať s maďarskom v oblasti energetickej bezpečnosti. Magyarovi zablahoželal a pozval ho ako novozvoleného premiéra na tradičnú návštevu Slovenska. Oficiálnej návšteve Pétera Magyara na Slovensku alebo mojej v Budapešti bude predchádzať pracovné stretnutie na summite EÚ v Bruseli. "Zdôraznil som, že slovensko-maďarské vzťahy dlhé roky neboli predmetom politickej súťaže a že mi záleží na dobrom spolunažívaní Slovákov a Maďarov na Slovensku," uviedol na úvod Fico.
Hlavným dôvodom jeho telefonátu s Péterom Magyarom však bolo zistiť pozície nového maďarského politického vedenia k znovuotvoreniu ropovodu Družba a k žalobe proti nariadeniu RePowerEU, ktorú v súvislosti so zastavením toku ruského plynu a ropy Slovenská republika a Maďarsko podávajú proti EÚ. "Akékoľvek iné témy som navrhoval prerokovať osobne. S odkazom na fakt, že Péter Magyar nie je ešte oficiálny predseda vlády Maďarska, sa víťaz maďarských volieb k mojim otázkam vyjadril len vo všeobecnej rovine. Z rozhovoru však jednoznačne vyplynulo, že prioritou Pétera Magyara v slovensko-maďarských vzťahoch sú a budú Benešove dekréty, kde máme principiálne odlišné stanoviská," uviedol Fico.
K telefonátu sa vyjadril aj Magyar, vypichol však iné veci, ako slovenský predseda vlády. Víťaz maďarských volieb mal podľa vlastných slov Ficovi odkázať, že o akejkoľvek spolupráci sa vieme baviť len vtedy, ak Slovensko zaručí dve veci: že zruší zákon, ktorý hrozí Maďarom na Slovensku väzením, a že sa v budúcnosti nebudú zabavovať pozemky maďarským občanom na základe Benešových dekrétov, ktoré vychádzajú z princípu kolektívnej viny.
"Zároveň som zdôraznil, že vláda TISZA chce zlepšovať vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom a obnoviť spoluprácu v rámci Vyšehradskej skupiny, ale najprv sa musia vyriešiť tieto otázky. Povedal som aj to, že pre každú maďarskú vládu je najdôležitejšie chrániť práva Maďarov žijúcich na Slovensku," uviedol Magyar s tým, že sa s Ficom dohodli, že budú pokračovať v rokovaniach osobne na najbližšom stretnutí Európskej rady v Bruseli.