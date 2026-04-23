Budíte sa o TRETEJ ráno a neviete znova zaspať? Robíte DVE CHYBY, ktorými si zbytočne ničíte zdravie!

LONDÝN - Nočné budenie v rovnakom čase nemusí znamenať problém. Podľa odborníčky ide často o prirodzený jav, ktorý však zhoršujú konkrétne návyky – najmä alkohol a kofeín.
Prebúdzanie sa uprostred noci, často okolo tretej ráno, trápi čoraz viac ľudí. Ako však vysvetľuje odborníčka na duševné zdravie Talar Moukhtarian, vo väčšine prípadov nejde o nič neobvyklé. Podľa nej je bežné, že sa človek počas noci krátko prebudí aj niekoľkokrát. Väčšinou si to však nepamätá, pretože zaspí späť takmer okamžite, píše The Mirror. Problém nastáva až vtedy, keď prebudenie trvá dlhšie alebo sa pravidelne opakuje v rovnakom čase, čo vedie k únave počas dňa.
Spánok totiž neprebieha v jednom kuse. Počas noci prechádzame viacerými cyklami, ktoré trvajú približne 90 až 110 minút. Ku koncu každého z nich sa spánok prirodzene stáva plytším, a preto je pravdepodobnejšie, že sa človek prebudí – najmä v skorých ranných hodinách. Veľkú úlohu zohráva aj stres. V tomto čase sa totiž v tele zvyšuje hladina kortizolu, hormónu, ktorý pripravuje organizmus na prebudenie. Ak je však myseľ plná starostí, krátke prebudenie sa môže rýchlo zmeniť na dlhé premýšľanie bez šance znovu zaspať.
Negatívny vplyv má aj nepravidelný režim
Odborníčka upozorňuje aj na dva časté zlozvyky – alkohol a kofeín. Alkohol síce môže pomôcť rýchlejšie zaspať, no v druhej polovici noci spánok narúša. Kofeín zas pôsobí v tele dlhé hodiny a aj popoludňajšia káva môže zvýšiť pravdepodobnosť nočného prebudenia. Negatívny vplyv má aj nepravidelný režim. Snaha ísť spať skôr, aby si človek „dohnal“ spánok, môže narušiť biologické hodiny. Rovnako škodí používanie mobilu pred spaním, sledovanie času počas noci či nevhodná teplota v spálni.
Riešením sú pritom jednoduché zmeny. Základom je pravidelný čas vstávania, pokojný večerný režim a obmedzenie stimulantov. Ak sa človek v noci prebudí a nevie zaspať, pomôcť môže krátka prestávka mimo postele a návrat až vtedy, keď sa opäť dostaví únava. Ako zdôrazňuje Talar Moukhtarian, občasné nočné prebudenie je prirodzené. Dôležité je pochopiť jeho príčiny a upraviť návyky tak, aby spánok zostal kvalitný.