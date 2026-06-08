Si Ťin-pching v Pchjongjangu: Čínsky prezident po rokoch navštívil Severnú Kóreu

PEKING - Čínsky prezident Si Ťin-pching pricestoval v pondelok do Pchjongjangu na pozvanie severokórejského vodcu Kim Čong-una. Dvojdňová návšteve je jeho prvou oficiálnou cestou do Severnej Kórey od roku 2019, píše o tom agentúra AFP.
Silné odkazy medzi Čínou a KĽDR
Si pred príchodom prisľúbil spoluprácu s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR). „Bez ohľadu na to, ako sa menia časy alebo vyvíja medzinárodná situácia, tradičné priateľstvo medzi Čínou a Severnou Kóreou je vždy neporaziteľné,“ napísal v článku zverejnenom na titulnej strane severokórejských novín.
Peking je kľúčovým zdrojom diplomatickej a politickej podpory pre Severnú Kóreu, ktorá patrí medzi najizolovanejšie krajiny sveta a čelí medzinárodným sankciám, pripomína AFP. Napriek úzkym vzťahom sú však návštevy čínskych prezidentov v KĽDR zriedkavé.
Rokovania o vzťahoch a mieri
Hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí v piatok uviedla, že lídri oboch krajín si „vymenia názory na bilaterálne vzťahy a otázky spoločného záujmu“, ako aj „prispejú vo väčšej miere k regionálnemu, ba dokonca svetovému mieru“.
Si Ťin-pching nedávno krátko po sebe prijal v Pekingu amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina. Biely dom v máji uviedol, že Si a Trump „potvrdili spoločný cieľ denuklearizácie Severnej Kórey“. Jadrové rozhovory Pchjongjangu s Washingtonom sú však stále uviaznuté. Vplyvná sestra Kim Čong-una pred niekoľkými dňami vyhlásila, že pre jej krajinu je nukleárny program „líniou, z ktorej niet ústupu“.