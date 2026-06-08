Otrasy a strach z cunami: Filipíny zasiahlo silné zemetrasenie, hlásia obete

MANILA - Filipínsky ostrov Mindanao zasiahlo dnes v noci SELČ zemetrasenie o sile 7,8 stupňa, uvádza seizmologické strediská. Americké, indonézske či filipínske úrady vydali kvôli zemetraseniu výstrahu pred vznikom vlny cunami, píše agentúra Reuters. Podľa agentúry Reuters filipínska polícia uviedla, že kvôli zemetraseniu zomreli najmenej traja ľudia a ďalšie štyri osoby sa zranili.
Európske strediská EMSC a Gfz v Nemecku zaznamenali otras o sile 7,8 stupňa dnes o 1:37 SELČ. Pôvodne strediská informovali o sile 8,1 stupňa. Epicentrum sa podľa mapy zverejnenej EMSC nachádzalo v mori, neďaleko od pobrežia ostrova Mindanao. O zhruba desať minút neskôr oblasť zasiahol ďalší otras o sile 6,3 stupňa.
"Niekoľko budov sa zrútilo," uviedol Robert Dagon z polície v meste General Santos. Nedokázal ale uviesť konkrétny počet poškodených nehnuteľností. V oblasti sú tiež výpadky elektrického prúdu.
Varovanie pred cunami
Americké Tichomorské stredisko pre varovanie pred cunami (PTWC) uviedlo, že Filipíny by mohla zasiahnuť vlna cunami s výškou jedného až troch metrov. Filipínske úrady varovali, že by vĺn mohlo byť viac. "Ľuďom odporúčame evakuovať sa do vyšších poschodí či do vnútrozemia," uviedol šéf filipínskeho seizmologického ústavu Teresito Bacolcol. Indonézske úrady nariadili evakuáciu niektorých oblastí na severnom pobreží.
Neskôr filipínske úrady uviedli podľa agentúry Reuters, že na šiestich staniciach zaznamenali vlny cunami rôzneho rozsahu, najväčšia z nich mala výšku 1,4 metra. Mindanao patrí k najväčšej filipínskym ostrovom. Filipíny ležia v takzvanom ohnivom kruhu. Stretávajú sa tu tektonické dosky, a zemetrasenia sú preto časté.