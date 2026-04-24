Bezpečnostná kamera mu poslala upozornenie: Keď Hunter uvidel, kto mu práve PARKUJE V ZÁHRADE, zostal v nemom úžase!

TEMECULA - Pokojné ráno sa pre kalifornský pár zmenilo na nečakané divadlo. Na ich záhrade totiž pristál teplovzdušný balón plný ľudí, a to priamo uprostred víkendovej pohody!
Obyvatelia mesta Temecula v Kalifornii zažili kurióznu situáciu, keď sa na súkromnom pozemku jedného páru objavil teplovzdušný balón s trinástimi pasažiermi. Pilot bol nútený pristáť neplánovane po tom, čo počas letu zoslabol vietor. Majiteľ domu Hunter Perrin reagoval s humorom a pokojom. Keď sa balón ocitol na jeho dvore, neváhal sa pasažierov spýtať, ako si užívajú výlet. Jeho manželka Jenna sa o neobvyklej situácii dozvedela vďaka upozorneniu z bezpečnostnej kamery, krátko nato ich na udalosť upozornil aj sused.
Podľa slov pilota išlo o bezpečnostné rozhodnutie. Ako informuje Daily Mail, pôvodne sa snažil pristáť na ulici, no podmienky mu to neumožnili, a tak zvolil najbližšie vhodné miesto. Napriek napätiu počas pristávania sa celý manéver podaril bez zranení aj bez škôd na majetku. Svedkovia ocenili pilotovu zručnosť, keďže balón bezpečne dosadol na voľnú časť záhrady bez toho, aby poškodil okolie. Pasažieri síce mali obavy, najmä z možného nárazu do plotu, no všetko sa skončilo dobre.
Po pristátí sa balón podarilo presunúť na neďalekú ulicu, kde ho posádka zbalila. Z nečakaného incidentu sa tak napokon stala len úsmevná príhoda. Pre manželov Perrinovcov mal navyše aj nečakaný bonus – vďaka nej spoznali množstvo susedov, ktorí vyšli von zistiť, čo sa deje.