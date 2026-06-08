MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zasiahla vojenské ciele: Macron, Merz a Starmer tlačia na stretnutie Zelenského s Putinom

LONDÝN - Lídri Británie, Francúzska a Nemecka podporili v nedeľu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo výzve na priame rokovania o prímerí medzi Ruskom a Ukrajinou. Vyplýva to z ich spoločného vyhlásenia vydaného po rozhovoroch v Londýne, informujú o tom agentúry AFP a DPA. Situáciu sledujeme online.
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6:40 V ukrajinskej Záporožskej oblasti nočné útoky z Ruska zabili päť ľudí a ďalších 14 zranili, uviedol podľa agentúry Reuters dnes ráno náčelník správy tohto regiónu Ivan Fedorov. Podľa neho ruská armáda zaútočila na ukrajinský región, ktorý sa nachádza pri frontovej línii, leteckými údermi, dronmi a delostreleckou paľbou. Údery poničili infraštruktúru, domy civilistov a vozidlá.
6:00 Ukrajinské jednotky bezpilotných systémov pokračujú v údernej kampani v strede zeme, ničia ruské systémy protivzdušnej obrany a vojenskú infraštruktúru (VIDEO).
Macron, Merz a Starmer podporili Zelenského výzvu na stretnutie s Putinom
Lídri Británie, Francúzska a Nemecka podporili v nedeľu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo výzve na priame rokovania o prímerí medzi Ruskom a Ukrajinou. Vyplýva to z ich spoločného vyhlásenia vydaného po rozhovoroch v Londýne, informujú o tom agentúry AFP a DPA.
Zelenskyj sa stretol s britským premiérom Keirom Starmerom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom v sídle predsedu britskej vlády. Témou bola podľa Downing Street aj potreba zvýšiť výrobu zbraní.
Lídri „podporili návrh na priamy dialóg medzi Ukrajinou a Ruskom - s aktívnou americkou a európskou účasťou -, aby sa dosiahlo prímerie a podporili ďalšie rokovania“, uviedli v spoločnom vyhlásení so Zelenským. „Východiskom pre rokovania by mala byť súčasná línia kontaktu,“ píše sa vo vyhlásení. „Medzinárodné hranice sa nesmú meniť silou.“
Zelenskyj navrhol osobné stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v otvorenom liste vo štvrtok. Putin to vylúčil s vyhlásením, že nevidí zmysel stretávať sa so Zelenským, kým nebude dosiahnutá mierová dohoda. Ukrajinský prezident v nedeľu na sociálnej sieti napísal, že počas cesty do Spojeného kráľovstva sa v pondelok stretne s britským kráľom Karolom III.