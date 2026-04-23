Plač, amputácie aj špina: Psychológ odhalil NAJBIZARNEJŠIE túžby, ktoré ľudia skrývajú v spálni!

NOTTINGHAM - Niektoré ľudské túžby dokážu poriadne prekvapiť. Psychológ odhalil menej známe, no o to extrémnejšie sexuálne preferencie, ktoré ukazujú, aké rozmanité môže byť ľudské vnímanie vzrušenia.
Sociálny psychológ Mark Griffiths sa vo svojej práci dlhodobo venuje paraphíliám, teda netradičným formám sexuálneho vzrušenia. V analýze predstavil niekoľko príkladov, ktoré sa nachádzajú na samom okraji toho, čo spoločnosť považuje za bežné. Podľa neho ide často o reakcie na neobvyklé podnety – od predmetov až po situácie, ktoré väčšina ľudí nevníma ako erotické.
Niektoré z týchto preferencií môžu pôsobiť zvláštne či nepochopiteľne, no ich skúmanie má podľa odborníkov význam, informuje The Conversation. Pomáha lepšie porozumieť ľudskému správaniu, ale aj nastaviť hranice tam, kde by mohlo dôjsť k ohrozeniu iných. Medzi menej známymi javmi sa objavuje napríklad fascinácia telesnými prejavmi, ktorú Griffiths skúmal aj v rámci vlastnej štúdie. Jeden z opísaných prípadov ukazuje, ako sa u jednotlivca vyvinul nezvyčajný záujem už v mladosti a postupne sa stal súčasťou jeho identity.
Túžba po amputácii
Ďalším extrémom je túžba po amputácii alebo fascinácia ľuďmi, ktorí ju podstúpili. V tomto prípade nejde o bolesť, ale skôr o špecifické vnímanie telesnosti a jej zmien. Podobne existujú aj jedinci, ktorých priťahujú emócie, napríklad plač – či už v kontexte empatie, alebo mocenských dynamík vo vzťahu.
Osobitnú kategóriu tvorí aj príťažlivosť k nečistote či zanedbanému prostrediu. V niektorých prípadoch sa tieto preferencie prenášajú aj do partnerského života, čo môže spôsobovať problémy pri hľadaní kompatibilného partnera. Griffiths zdôrazňuje, že hoci sú niektoré z týchto javov pre verejnosť ťažko pochopiteľné, ich výskum je dôležitý. Umožňuje rozlišovať medzi neškodnými odchýlkami a správaním, ktoré už prekračuje zákonné či etické hranice.