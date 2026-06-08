Teherán hlási výbuchy! Konflikt medzi Izraelom a Iránom opäť eskaluje

TEHERÁN - Iránske ozbrojené sily v nedeľu uviedli, že cieľom ich raketových útokov na Izrael boli vojenské objekty. Odpálenie rakiet odôvodnili izraelskými útokmi v Libanone a znova žiadali ich zastavenie, informuje o tom agentúra DPA.
Aktualizované 6:35 Americký prezident Donald Trump v televíznom rozhovore odvysielanom v nedeľu uviedol, že iránske aktíva zostanú zmrazené, kým sa s Teheránom nepodarí dosiahnuť dohodu o prímerí. Píše o tom agentúra AFP. Na otázku, či by bol v rámci prípadnej dohody ochotný uvoľniť zmrazené iránske aktíva alebo zrušiť určité sankcie voči Iránu, Trump odpovedal, že nie. „To bude nasledovať až potom. Ak sa budú správať slušne, ak odvedú dobrú prácu, potom začneme rokovať,“ povedal v piatok v rozhovore pre televíziu NBC News.
Aktualizované 6:26 Pri nedeľňajších útokoch Iránu na Izrael narušili viaceré rakety do vzdušného priestoru Jordánska, oznámila vláda v Ammáne. Jordánske ozbrojené sily budú podľa nej situáciu pozorne sledovať, informuje o tom agentúra DPA. „Jordánsko nepripustí, aby bolo jeho územie alebo obloha premenené na bojisko pre kohokoľvek,“ vyhlásil hovorca vlády.
Aktualizované 6:18 Izraelská armáda v noci na pondelok oznámila, že jej vzdušné sily zasiahli ciele v západnom a strednom Iráne. Iránska štátna televízia priniesla správu o výbuchoch vo viacerých mestách. Informujú o tom agentúry AFP a DPA. Letecké údery sú reakciou na raketové útoky Iránu na Izrael z nedeľňajšieho večera.
„V Teheráne, Tabríze a Isfaháne bolo počuť viacero explózií,“ uviedla iránska štátna televízia. Irán po izraelskom útoku uzavrel vzdušný priestor okolo medzinárodného letiska v Teheráne, informovala agentúra AP.
Balistické rakety boli odpálené na leteckú základňu Ramat David juhovýchodne od mesta Haifa, uviedli iránske Revolučné gardy vo vyhlásení zverejnenom tlačovou agentúrou Tasním. Nedeľňajšie útoky označili za „varovanie“ s tým, že ak by vojna znova naplno prepukla, reakcia Iránu by bola rozsiahlejšia a zahŕňala „všetky americko-sionistické ciele v regióne“.
Prímerie vo vojne v Iráne zo začiatku apríla bolo vyrokované s predpokladom, že konflikt musí byť zastavený na všetkých frontoch, doplnili gardy a dodali, že USA a Izrael napriek tomu pokračovali v útokoch v Libanone a opakovane prenikali do pobrežných oblastí Iránu.
Irán po eskalácii uzavrel v nedeľu večer vzdušný priestor nad západnou častou krajiny. Opatrenie platí do odvolania z dôvodu nového zhodnotenia bezpečnostnej situácie, oznámil iránsky letecký úrad podľa štátne tlačovej agentúry IRNA. Verejnosť vyzval, aby necestovala na letiská a sledovala správy v médiách.
Trump chce vyzvať Netanjahua, aby neopätoval útoky Iránu
Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že zatelefonuje izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi a vyzve ho, aby nepodnikal odvetné údery po iránskych raketových útokoch na Izrael. Informoval o tom spravodajský server Axios. „Zavolám Bibimu hneď teraz a poviem mu, aby sa nemstil,“ povedal Trump v telefonickom rozhovore s novinárom Axiosu Barakom Ravidom. „Každý si užil svoje. Izrael mal svoj útok a Irán mal svoj útok. Ďalší už nepotrebujeme,“ vyhlásil Trump podľa príspevku Ravida na sieti X.
Izraelská televízia Kan tiež informovala, že Trump nalieha na Izrael, aby nereagoval na útoky Iránu. „Izrael už reagoval dosť,“ povedal prezident USA novinárovi televízie. Trump zjavne stále dúfa, že uzavrie s Teheránom rámcovú dohodu o ukončení vojny, napísala agentúra DPA. Biely dom sa k záležitosti zatiaľ verejne nevyjadril. „Iránu by som navrhol: vystrelili ste svoje rakety, to stačí. Vráťte sa k rokovaciemu stolu a uzavrite dohodu,“ citovala Trumpa americká televízia Fox News. Šéf Bieleho domu podľa nej naznačil, že rozhovory s Iránom napredujú a dohoda by mohla prísť k najbližších dňoch.
Izraelská armáda je pripravená udrieť na Irán, keď dostane pokyn
Teherán sa dopustil závažnej chyby, uviedla izraelská armáda po tom, ako v nedeľu večer oznámila zachytenie viacerých vĺn iránskych rakiet odpálených na Izrael. Armáda podľa náčelníka generálneho štábu Ejala Zamira „udrie na nepriateľa silou, len čo dostane súhlas“. Informovala o tom agentúra AFP.
Iránsky útok bol prvým svojho od oznámenia prímeria vo vojne na Blízkom východe 8. apríla. Sirény leteckého poplachu sa ozvali vo veľkých častiach severného a stredného Izraela vrátane miest Haifa, Caesarea a Hadera, uviedla armáda. Armáda v sérii vyhlásení v krátkom čase oznámila, že zistila odpálenie rakiet z Iránu a že všetky boli zostrelené. V reakcii na žiadosť o podrobnosti doplnila, že z islamskej republiky odpálili celkovo 11 striel.
Izraelská pohotovostná služba uviedla, že nemá správy o obetiach, viacerí ľudia však utrpeli zranenia, keď sa ponáhľali do úkrytov. „Iránsky teroristický režim urobil závažnú chybu, keď si znova vybral cestu teroru,“ uviedol hovorca izraelskej armády Effie Defrin v televíznom vyhlásení.
Teherán tvrdí, že rakety odpálil ako varovanie po izraelskom leteckom údere na južné predmestia libanonskej metropoly Bejrút. Podľa Izraela bolo cieľom veliteľské centrum militantného hnutia Hizballáh, ktoré je spojencom Iránu a ktoré útočí na Izrael. „Izraelská armáda bude pokračovať v operáciách po Libanone a zintenzívni svoje zásahy proti teroristickej organizácii Hizballách,“ povedal Defrin.