Ľudia zostali v nemom úžase: VIDEO Humanoid v meste naháňal diviaky! Budúcnosť je tu?

VARŠAVA – Internet obletelo bizarné video, na ktorom humanoidný robot naháňa stádo diviakov na parkovisku v poľskej Varšave. Zábery vyvolali pobavenie aj diskusiu o budúcnosti využitia umelej inteligencie v mestách.
Na videu je zachytený robot modelu G1 od čínskej spoločnosti Unitree Robotics, ktorý sa snaží zahnať diviaky späť do lesa. Stroj, pomenovaný Edward Warchocki, beží za zvieratami cez prázdnu plochu, no tie mu napokon uniknú. Robot následne reaguje gestom frustrácie, čo pripomína scénu zo sci-fi filmu, informuje New York Post.
Video, ktoré sa šírilo na sociálnej sieti X, zaznamenalo milióny zhliadnutí a vyvolalo množstvo reakcií. Niektorí používatelia označili robota za „hrdinu, ktorého si nezaslúžime“, iní ocenili kreatívne využitie technológií. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o inovatívne riešenie problému premnožených diviakov, s ktorými sa Varšava dlhodobo potýka. Situácia je natoľko vážna, že miestne úrady v minulosti pristúpili aj k ich odstrelu v obytných zónach.
V skutočnosti však išlo o marketingový trik. Robot Edward Warchocki je známy ako „robotický influencer“, ktorý si získal popularitu rôznymi vystúpeniami – od spevu na pódiu až po návštevu parlamentu. Podobné projekty sa objavujú aj inde vo svete. V USA zaujal napríklad humanoidný robot „Jake the Rizzbot“, ktorý sa preslávil virálnymi videami a interakciami s influencermi.
Napriek zábavnému charakteru videí odborníci upozorňujú, že vývoj humanoidných robotov prináša aj riziká. Niektoré modely sa už totiž v minulosti spájali s technickými zlyhaniami, čo vyvoláva otázky o ich bezpečnosti a praktickom využití. Aj keď robot naháňajúci diviaky zatiaľ zostáva skôr internetovou kuriozitou, ukazuje, ako rýchlo sa technológie dostávajú do každodenného života – a aké reakcie dokážu vyvolať.