Mali ich zachrániť, no nechali ich zomrieť: Vesta z NAJKONTROVERZNEJŠIEHO člna Titanicu sa predala za REKORDNÚ sumu!

LONDÝN - Záchranná vesta z legendárneho parníka Titanic sa vydražila za sumu, ktorá výrazne prekonala očakávania. Výnimočný artefakt spojený s konkrétnou preživšou pripomína dramatické momenty jednej z najväčších námorných tragédií histórie.
Na aukcii v juhoanglickom meste Devizes sa predala záchranná vesta z roku 1912 za 670-tisíc libier (približne 780-tisíc eur). Odhady pritom rátali maximálne s polovičnou sumou – okolo 350-tisíc libier (asi 410-tisíc eur). Ide o mimoriadne vzácny predmet, keďže je to jediná známa vesta, ktorú vlastnila konkrétna preživšia katastrofy Titanicu a ktorá sa za viac než storočie dostala do aukcie. Ako informuje portál BBC, novým majiteľom sa stal anonymný záujemca, ktorý prihadzoval telefonicky.
Vesta patrila Laure Mabel Francatelliovej, mladej žene cestujúcej v prvej triede. Bola asistentkou módnej návrhárky Lucy Duff-Gordonovej, s ktorou spolu s jej manželom smerovala do Chicaga. Trojica sa zachránila na záchrannom člne číslo jeden, ktorý bol paradoxne výrazne nevyužitý – namiesto štyridsiatich ľudí na ňom sedelo len dvanásť.
Rozhodnutie nepomôcť ostatným patrí dodnes k najkontroverznejším momentom celej tragédie
Rozhodnutie pasažierov na tomto člne nevrátiť sa späť pomáhať ďalším stroskotancom patrí dodnes k najkontroverznejším momentom celej tragédie, informuje magazín People. Príbeh vesty tak nie je len o záchrane, ale aj o morálnych dilemách, ktorým ľudia v extrémnych situáciách čelili. Samotný artefakt má vysokú historickú hodnotu aj vďaka zachovaným podpisom ôsmich preživších, vrátane Francatelliovej. V rodine zostal takmer celé storočie, kým ho v roku 2007 odkúpil súkromný zberateľ za približne 60-tisíc libier (asi 70-tisíc eur). Neskôr bol vystavený v múzeách v USA aj v Severnom Írsku.
Odborníci z aukčnej spoločnosti zdôrazňujú, že podobné predmety sú nielen zberateľsky atraktívne, ale zároveň predstavujú silné svedectvo o udalostiach, ktoré formovali moderné dejiny. Záujem o predmety spojené s Titanicom pritom neutícha – rekord držia zlaté hodinky podnikateľa Johna Jacoba Astora, ktoré sa v roku 2024 predali za viac ako 1,2 milióna libier (približne 1,4 milióna eur).
Luxusný parník Titanic, považovaný za nepotopiteľný, sa potopil počas svojej prvej plavby z britského Southamptonu do New Yorku po náraze do ľadovca. Tragédia si vyžiadala približne 1500 obetí, pričom prežilo len okolo 700 ľudí. Aj po viac než sto rokoch zostáva symbolom ľudskej pýchy, ale aj odvahy a tragických rozhodnutí.