Sme na ceste k zániku? Meteorológ varuje pred Armagedonom: Ľudstvu hrozí VYHYNUTIE, nie je to žiadna metafora!

LONDÝN - Ak sa výrazne neobmedzí využívanie fosílnych palív, ľudstvo môže čeliť existenčnej hrozbe. Kým meteorologický expert varuje pred „Armagedonom“, Organizácia spojených národov poukazuje na to, že planéta je v stave klimatickej núdze a teploty dosahujú najvyššie hodnoty za posledných 125-tisíc rokov.
„Znie to tak, ako keby som kázal o Armagedone. A úprimne povedané, do určitej miery to tak aj je. Pokiaľ sa veci nezmenia. Ak sa nedáme dokopy,“ hovorí meteorologický expert, Jim Dale z British Weather Services. Jeho varovanie prišlo po tom, ako Svetová meteorologická organizácia (WMO) oznámila, že svetová klíma je viac nevyvážená ako kedykoľvek predtým. Rastúce koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére poháňajú klimatické zmeny, pričom rok 2025 patril podľa vedcov z Organizácie spojených národov (OSN), medzi tri najteplejšie roky v histórii meraní.
Svet sa čoraz viac približuje k prekročeniu kľúčovej hranice oteplenia
Priemerná globálna teplota bola minulý rok približne o 1,43°C vyššia ako predindustriálny priemer z rokov 1850 – 1900. Znamená to, že svet sa čoraz viac približuje k prekročeniu kľúčovej hranice oteplenia 1,5°C, po ktorej by sa spustili závažnejšie klimatické zmeny. „Hlavnou správou je to, čo zverejnila WMO. Energetická nerovnováha planéty a najvyššie teploty za posledných 125 000 rokov, najmä teploty oceánov,“ povedal Dale pre Mirror. „To smeruje k vyhynutiu. A nehovorím to ľahkovážne. Hovorím to úplne priamo. Ak bude všetko pokračovať tak, ako doteraz, ľudstvo čelí potenciálnemu vyhynutiu.“
Minulý rok bol podľa WMO charakterizovaný extrémnymi horúčavami, rozsiahlymi požiarmi, hurikánmi, veľkými povodňami a mimoriadne silnými zrážkami. Spojené kráľovstvo zaznamenalo v roku 2025 rekordný počet letných lesných požiarov a populárne dovolenkové destinácie vrátane Grécka a Turecka, boli nútené kvôli nekontrolovateľným požiarom zatvárať letiská. Sezóna hurikánov v roku 2025 priniesla tri búrky kategórie 5, čo sa stalo len druhý raz v histórii. Najviac sa spomína hurikán Melissa, ktorý spustošil Jamajku a Kubu, zabil takmer sto ľudí a spôsobil škody vo výške 6,5 miliardy libier (7,45 miliárd eur). Rozsiahle záplavy spôsobené predmonzúnovými dažďami minulý rok v júni, zabili v Indii a Pakistane takmer 2 000 ľudí. Len o mesiac neskôr muselo 80 000 ľudí opustiť čínsku metropolu Peking po silných zrážkach a rozsiahlych mestských záplavách.
Rok 2027 by mohol byť najteplejší v histórii
Tento rok sa očakáva ďalší vrchol fenoménu El Niño. Spôsobí výrazné oteplenie povrchových vôd Tichého oceánu, ktoré by mohlo vyvolať ďalší nárast globálneho oteplenia. Ak sa tak stane, rok 2027 by mohol byť najteplejší v histórii. „Ak to nedostaneme pod kontrolu, budeme mať vážne problémy. A hoci sme v miernom podnebí do určitej miery chránení, ide len o jednosmernú cestu. Veci sa budú zhoršovať a zhoršovať. Toto je hlavná správa.“ Generálny tajomník OSN, Antonio Guterres uviedol, že globálna klíma je teraz v „stave núdze“. Planéta Zem je tlačená ďaleko za svoje limity a „každý kľúčový klimatický ukazovateľ svieti načerveno“.
Dale uviedol: „Čo sa stane s El Niñom? Začne sa počas leta a bude pokračovať do zimy, keď sa to rozbehne. Už teraz vidíte, čo sa deje v USA s extrémnymi teplotami miestami až o 5°C nad rekordmi, napríklad v Arizone. A je marec, nie júl. Je to úplne mimo normálu.“ Správa WMO potvrdila, že roky 2015 až 2025 boli najteplejšími jedenástimi rokmi v histórii meraní. Koncentrácie skleníkových plynov, čiže oxidu uhličitého, metánu a oxidu dusného, dosiahli najvyššie hodnoty za najmenej 800 000 rokov. Emisie skleníkových plynov sú vo veľkej miere spôsobené využívaním fosílnych palív. Podľa Dalea sa však spoločnosť stala od nich natoľko závislá, že na zmenu by bola potrebná obrovská spoločenská transformácia. „Vaše deti a vaše vnúčatá budú čeliť naozaj hroznej budúcnosti, ak nedostaneme pod kontrolu využívanie fosílnych palív a tým aj teploty,“ povedal.
„Bude to však obrovský, kolosálny krok, niečo ako vytiahnuť Titanic z morského dna. Ale musíme ho vytiahnuť a otočiť, a to by mohlo niečo zmeniť. Sme len na začiatku a na konci prídu veľké katastrofy, väčšie ako tie, ktoré sme už videli. Práve to bude bod zlomu, keď si ľudia uvedomia realitu, podobne ako keď sa k nim priblíži vojna. O vojnu v Iráne alebo Bejrúte sa veľmi nestaráte, kým napríklad nedopadne bomba na Londýn.“ Očakáva sa, že topenie ľadových masívov, silné búrky a rast hladiny morí budú s otepľovaním narastať. Toto všetko robí život na Zemi nebezpečnejším a ohrozujúcim.