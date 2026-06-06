Masívna ilegálna rave párty vo Francúzsku: Tisíce ľudí vtrhli na cudzí pozemok! Zasahuje polícia

MONTPELLIER - Za účasti asi 2000 ľudí sa v sobotu na juhu Francúzska konala úradmi nepovolená rave párty, ktorej účastníci chceli vyjadriť svoj nesúhlas s vládnym návrhom zákona, ktorý má takéto podujatia kriminalizovať, informovala agentúra AFP.
Akcia sa začala v sobotu okolo 03:00 h na náhornej plošine Mas Neuf medzi obcami Claret a Ferrières-les-Verreries v departemente Hérault na juhu Francúzska. Obec Claret leží asi 30 kilometrov severne od mesta Montpellier. Majiteľ pozemku, kde sa párty konala, medzičasom podal trestné oznámenie pre podozrenie z nezákonného vstupu na súkromný pozemok, informovali francúzske médiá. Podľa dostupných informácií aby sa účastníci párty dostali na súkromný pozemok, poškodili visiacu zámku na ohradení, doplnil web Midi Libre.
Prefektúra vyslala do Claretu príslušníkov polície i žandarmérie, ktorí dostali za úlohu uzavrieť prístupy k miestu konania rave párty, zabrániť príchodu ďalších vozidiel a zastavovať a kontrolovať všetky odchádzajúce vozidlá. Francúzske médiá doplnili, že účastníci párty sa do jej dejiska priviezli asi 600 autami a niekoľko karavanov. Viaceré autá mali evidenčné čísla zo Španielska, Talianska, Švajčiarska a Nemecka.
Párty sa konala napriek tomu, že úrady v departemente Hérault tento týždeň vydali nariadenie zakazujúce organizovanie všetkých typov rave párty až do konca tohto roka. Miestna prefektka Chantal Mauchetová vo vyhlásení uviedla, že „rave párty nie sú na území departementu vítané“, keďže zvyšujú riziká pre účastníkov, napríklad vznik požiarov, a zároveň poškodzujú životné prostredie vrátane poľnohospodárskej pôdy a chránených území.
Podľa webu Midi Libre sa toto nočné podujatie pripravovalo niekoľko týždňov a konalo v období intenzívnej diskusie o návrhu vládneho zákona, ktorého cieľom je rozšíriť právomoci polície, sprísniť tresty za bežné priestupky a zasiahnuť proti správaniu považovanému za narúšanie verejného poriadku.
Podľa Midi Libre organizátori pri príprave sobotňajšej párty využívali na utajenie miesta konania - podobne ako v uplynulých rokoch - kódované odkazy a súkromné komunikačné kanály. Účastníkom najprv poskytli orientačné body v okolí miest Marseille, Nîmes a Grenoble, neskôr ich postupne aktualizovali. Miesto konania bolo definitívne oznámené až v sobotu po polnoci.
Zmena lokality v poslednej chvíli
Pôvodne sa uvažovalo o lokalite pri obci Cournonterral v departemente Hérault, no pre koncentráciu policajných jednotiek organizátori napokon zvolili oblasť medzi obcami Claret a Ferrières-les-Verreries. Podľa osoby blízkej organizátorom sa očakávala účasť 2000 až 5000 ľudí. Organizátori počítali s tým, že akcia by mohla pokračovať až do utorka.
Návrh zákona s názvom Ripost sa zameriava na viaceré problematické aktivity vrátane nelegálnych rave párty. Organizátorom takýchto podujatí by hrozila pokuta do 30.000 eur a trest odňatia slobody až na dva roky. Účastníci takýchto akcií by mohli dostať pokutu do výšky 7500 eur. Návrh zákona sa v súčasnosti prerokúva vo francúzskom parlamente a vláda dúfa, že bude schválený v priebehu niekoľkých mesiacov. Organizácie obhajujúce tzv. free parties sú však proti tomuto zákonu a po celom Francúzsku organizujú protestné zhromaždenia.