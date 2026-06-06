Záchranná akcia v Tatrách: Turista sa zrútil zo snehového poľa! Zasiahol vrtuľník aj horská služba

VYSOKÉ TATRY - Horskí i leteckí záchranári v sobotu pomáhali poľskému turistovi, ktorý sa pošmykol na snehovom poli v oblasti Téryho chaty vo Vysokých Tatrách. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že žiadosť o pomoc pre 25-ročného muža prijalo operačné stredisko tiesňovej linky 112 popoludní.
„Pošmykol sa na snehovom poli dlhom približne 15 metrov a následným pádom si spôsobil vykĺbenie ramena a pociťoval nevoľnosť,“ uviedla HZS. Na miesto smerovala posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Banskej Bystrice, ktorú HZS požiadala o súčinnosť. Na heliporte v Starom Smokovci vyzdvihla horského záchranára z oblastného strediska Vysoké Tatry. „Po vysadení na mieste pádu bol pacient za spolupráce lekára a horského záchranára ošetrený a poranené rameno mu bolo zafixované. Po príprave na transport bol poľský turista letecky prevezený na heliport v Starom Smokovci, kde si ho do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci,“ dodáva HZS.
V súvislosti s týmto prípadom horskí záchranári opakovane pripomínajú, že aj napriek letnej sezóne sa vo vyšších polohách stále vyskytujú snehové polia pomerne veľkého rozsahu. „Nezabúdajte na mačky a cepín. A nejde len o to, si túto výbavu pribaliť, ale aj ju vedieť použiť,“ vyzýva HZS.